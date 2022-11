STOKA U ŠTALI ŽIVI LEPŠE! Vlasnik stana na Vračaru ima 2 zahteva za zakupce, a da vidite šta nudi! Kirija SAMO 200 EVRA (FOTO)

Vlasnik stana na Vračaru objavio je da izdaje svoju nekretninu za 200 evra, reklo bi se u ovim današnjim uslovima - skroz pristojna cifra.

Međutim, kada pogledate fotografije stana biće vam sve jasno.

"Izdaje se stan na Vračaru u najlepšem delu grada okružen zelenilom. Stan je u suterenu ali se to ne oseti kada ste u stanu. Ljudi koji zakupe stan imaće slobodu da opreme/dekorišu stan po želji jer ja nemam vremena. Prednost samci. Depozit obavezan i dve kirije unapred zbog predhodnih iskustava sa stanarima i obavezan ugovor!!! Režije minimalne i plaćaju se meni. Sve dalje informacije inbox. Srećno izdavanje!!!!", navodi se u objavi i dodaje da su dozvoljeni i kućni ljubimci.

"Stoka u štali živi lepše nego što su ovi stanovi što nam izdaju, sramota", jedan je od komentara ispod ove objave.

"Svaki komentar je suvišan, koliko je to kvadrata? Ok, može se sve srediti ali cena je tada korigovana. Ok je njega ovako ponuditi, a naše da prihvatimo ili odbijemo", dodao je drugi korisnik Fejsbuk grupe u kojoj je objavljen ovaj oglas.

"Jadno je što ljudi misle da je ovo šala i što osuđuju ovog čoveka! Svako ima pravo da izda šta želi i traži koliko smatra da treba novca, valjda on sam zna koliko je uložio, neće sigurno da vam da za džabe da stanujete, bože me sačuvaj", glasi još jedan od komentara.

Pojedini članovi ove grupe naveli su da je reč o lažnom oglasu, te da je sve neslana šala.

