NAŠI PROIZVOĐAČI I TRGOVCI NEMILICE KORISTE SVETSKU KRIZU: Danijela se zgranula u radnji, pomfrit skočio sa 160 na 450 dinara

BEOGRAD - Cena smrznutog pomfrita jednog poznatog proizvođača, početkom novembra skočila je za više od 50 odsto! Tako je kesa krompirića preko noći poskupela za 160 i dostigla 450 dinara.

Ovo je samo jedan u nizu artikala za čiji rast cene potrošači smatraju da nije opravdan, odnosno da nije izazvan stvarnim povećanjem troškova proizvodnje.

Sindikati i udruženja potrošača upozoravaju da proizvođači i trgovci koriste aktuelnu krizu na evropskom i globalnom tržištu da bi podizanjem cena ostvarili veću zaradu i nadomestili gubitke. Jedna Danijela požalila se da je bila šokirana kada je videla da je kesa smrznutog pomfrita poskupela za 160 dinara, pišu Novosti.

- I smrznute maline su paprene - kaže ona. - Smanjili su pakovanje a podigli cenu. Sada mogu da biram da li da kupim kesu od 400 grama za 640 dinara, ili 450 grama za 760 dinara.

U poznatom trgovinskom lancu kažu da su proizvođači podigli cene svih smrznutih proizvoda krajem oktobra i početkom novembra, uglavnom od pet do deset odsto, dok su artikli jedne kompanije poskupeli u proseku za 20 procenata.

- Najveća korekcija je kod njihovog smrznutog pomfrita, a proizvođač kaže da je to zato što je u pitanju uvozni proizvod - objašnjavaju u tom megamarketu.

- Pre poskupljenja, kilogram tog krompira je koštao 290, a sada je 450 dinara. Drugi proizvođač je podigao cenu pomfita za pet odsto i njihovo pakovanje od 750 grama sada je 295 dinara.

Vide da cene skaču na Zapadu, pa i ovde ih neopravdano dižu

Ima mnogo neopravdanog poskupljenja, jer realni rast cena troškova proizvodnje nije toliki. Trgovci i proizvođači robe široke potrošnje u trci za većom zaradom i profitom, videći da cene skaču na Zapadu, podižu ih i kod nas. Tome mora da se stane na put - kaže generalni sekretar SSSS Zoran Mihajlović.

Prema rečima Marka Dragića, pravnog savetnika u Nacionalnoj organizaciji potrošača Srbije, građanima samo ostaje izbor da li nešto hoće ili neće da kupe.

- I proizvođači i trgovci koriste nestabilnost na tržištu da bi podizanjem cena nadomestili svoje gubitke - objašnjava Dragić.

- Trgovci imaju razne prikrivene marže. I kod proizvođača je slična situacija. Na primer, kada kupuju hranu za stoku na veliko, oni određenu količinu dobijaju gratis, a prijavljuju da su i to platili i uračunavaju u troškove.

I ekonomski stručnjaci ukazuju da aktuelnu globalnu krizu koriste i proizvođači i trgovci, ali da to može da traje izvesno vreme, dok potrošači mogu da podnesu. Deo proizvođača i privrednika pokušava da predupredi inflaciju tako što unapred podiže cene. Kada se to dešava u lancu, od proizvođača do marketa, to se prenosi do maloprodajnih cena.

S druge strane, Obrad Popović, predsednik Grupacije trgovaca prehrambenim proizvodima pri PKS, ukazuje da u prodavnicima kupci vide samo krajnji rezultat, dok se u čitavom lancu dešava svašta. On je naglasio da su u poslednjih godinu dana stalno prisutni snažni udari u energetskom sektoru, što utiče na cenu svakog proizvoda. Kao razlog za drastično poskupljenje prehrambenih proizvoda, Popović navodi i sušu koja je ove godine znatno umanjila rod mnogih kultura.

- Formiranje cene u maloprodaji nije proizvoljna stvar - objašnjava Popović. - Ne pripada nama sve što naplatimo za proizvod. U tu cenu su uračunati - porez, cena proizvođača, troškovi prodaje i, konačno, naša marža.

Trgovci se, kako kaže, takmiče da privuku potrošače, trude se da ponudu usklade sa primanjima kupaca. On dodaje da je jedan od načina i da se više proizvode privatne robne marke, koje nisu opterećene nekim troškovima.

Premijerka Brnabić: Država preuzela teret Premijerka Ana Brnabić izjavila je juče da će povećanje plata u javnom sektoru i penzija za 12,1 odsto od 1. januara, biti značajno veće od inflacije. Brnabićeva je gostujući na Prvoj poručila da smo bez ikakvih najava restrikcije ušli bezbedni u ovu tešku zimu. - Kontinuirani rast plate, penzije i minimalca smo ostvarili tako što smo preuzeli na sebe, odnosno da se plaća iz budžeta, podigli smo neoporezivi deo dohotka, na taj način smo smanjili porez i taj trošak preuzeli na sebe - istakla je Brnabićeva.

