SKIJALIŠTA SRBIJE OBJAVILA DETALJAN CENOVNIK ZA OVU ZIMU: Pogledajte, ovo su cene ski-pasa za Kopaonik, Staru planinu i Zlatibor

BEOGRAD - Javno preduzeće Skijališta Srbije objavilo je cenovnik za nastupajuću skijašku sezonu.

Cenovnici se odnose na tri velika domaća ski-centra - Kopaonik, Staru planinu i Zlatibor.

Kopaonik

Na veliko i prijatno iznenađenje svih ljubitelja zime, skijanja i zimovanja, cene su gotovo iste kao prošle godine pa će vas ski-pas, recimo, na Kopaoniku koštati ovoliko:

foto: Shutterstock

* spust na Kopaoniku 500 dinara, vožnja gondolom 1.100 dinara – za odrasle, za decu i seniore je jeftinije.

foto: JP Skijališta Srbije printscreen

U prvom periodu (15. novembar – 17. decembar) dnevna karta za odrasle je 3.700 dinara, a u piku sezone (25. decembar – 7. januar i 12. februar – 18. februar) 4.300 dinara. Dvodnevne su za odrasle 6.800 do 7.800 dinara, a petodnevne 14.500 do 15.800 dinara.

foto: JP Skijališta Srbije printscreen

„10 u sezoni“ – propusnica koja važi za sve ski centre – je od 19.600 za decu do 28.200 za odrasle. Odrasli su osobe koje imaju 12-64 godine u trenutku kupovine karte.

foto: JP Skijališta Srbije printscreen

U pretprodaji važe i popusti o: 5 odsto od 15. do 30. novembra; 10 odsto od 1. do 4. decembra, i 5 odsto od 5. decembra do kraja sezone 2022/23.

foto: JP Skijališta Srbije printscreen

Tornik, Zlatibor

Ovo je cenovnik ski-pasa za predstojeću skijališnu sezonu na Zlatiboru (Tornik), koji je objavljen na sajtu JP Skijališta Srbije.

foto: JP Skijališta Srbije printscreen

Tornik foto: Youtube Printscreen

foto: JP Skijališta Srbije printscreen

Kompletne cene možete pogledati i ovde

Stara planina

Kad je reč o dobro poznatoj destinaciji na istoku Srbije i dragulju netaknute prirode Staroj planini, cenovnik za ski-pas izgleda ovako:

foto: JP Skijališta Srbije printscreen

foto: Shutterstock

foto: JP Skijališta Srbije printscreen

Koliko košta smeštaj na Kopaoniku za Novu godinu Dok u Austriji razmišljaju o tome da skijališta rade samo za udarne termine zbog cele situacije sa energentima, na Kopaoniku će skijalište raditi punom parom. A to znači da će i hoteli i apartmani biti puni gostiju. Iako nisu svi ugostitelji objavili cenovnike za predstojeće novogodišnje, sigurno je da će većina aranžmana poskupeti u odnosu na prethodnu Novu godinu, objavila je Nova. NE PROPUSTITE ODLUČIO SAM DA ISKORISTIM DIPLOMU IZ EKONOMIJE DA STRUČNO OBJASNIM OVAJ FENOMEN: Zašto šolja čaja na Kopaoniku košta 400 dinara! Ukoliko se dve osobe odluče da rezervišu smeštaj na Kopaoniku za novogodišnju noć, platiće od 13.000 do 29.000 dinara. Ukoliko smeštaj rezervišu dve odrasle osobe s dvoje dece, i raspon cena je veći i kreće se od 15.000 do 45.000 dinara. Ako se pak dve osobe odluče da odu na kratak novogodišnji odmor i rezervišu smeštaj, recimo, od 30. decembra do 2. januara, to će ih koštati od 12.000 do 52.000 dinara. Porodicu s dvoje dece ova tri noćenja koštaće od 35.000 do 60.000 dinara. NE PROPUSTITE TRNU UŠI OD CENA VIKENDICA, NAJSKUPLJA PRODATA NA KOPU ZA 600.000€?! Brvnaru na Zlatiboru cene 100.000, Fruška gora ide do 150.000 „Pre nedelju dana mi je rezervisan apartman za Novu godinu. Tri noći, 31.12. – 2.1 koštaju 300 evra. Gosti su iz Rumunije“, kaže Nikola iz Kraljeva koji ima apartman u Vikend naselju. Hotelski paketi za novogodišnju noć su šarenoliki. Recimo, u Brzeću koje se nalazi ispod centra Kopaonika, u jednom hotelu, boravak od 30.12. do 2.1. košta od 75.000 za dve osobe u standardnoj sobi do 115.000 dinara u porodičnoj sobi za četiri osobe. Cena ovog aranžmana obuhvata večeru sa muzikom, ali ne i polupansion za sve sobe, već samo za određene.

Kurir.rs