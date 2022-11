DODATNI TROŠAK ZA VOZAČE: Nove takse za veću cenu registracije vozila

Vlada Srbije odredila je najviše lokalne komunalne takse za vozila, pa one za putnička vozila od 1. decembra mogu iznositi od 710 do 7.110 dinara u zavisnosti od kategorije. S najnovijim poskupljenjem ovih taksa, veći trošak će najviše osetiti vozači "ozbilinijih" automobila, sa zapreminom preko 3.000 kubika, kao i vozači teretnih vozila.

Dok će s jedne strane, za vozila od oko 1.200 kubika, ovo poskupljenje ceh podići za zanemarljivu sumu od 130 dinara, oni sa automobilima zapremine motora preko 3.000 kubika, npr. BMW 530 2011. godište, ovu taksu će platiti od 1. decembra 1.300 dinara više. Zvanično, ova taksa je uvedena u decembru 2019. godine i ovaj "porez na luksuz" sa razvojem domaćeg tržišta progresivno raste.

Najviši iznosi lokalne komunalne takse za držanje motornih drumskih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i mašina, propisani su Zakonom o finansiranju lokalne samouprave i usklađuju se s godišnjim indeksom potrošačkih cena. Može se uočiti da su komunalne takse u određenim kategorijama znatno veće u odnosu na ranije godine, što je rezultat globalnih poskupljenja u svim sektorima uzrokovanih pandemijom i ukrajinskom krizom.

Primetno je najpre poskuplienje u kategoriji putničkih vozila, gde je taksa 2019/2020. išla od 580 dinara za vozila do 1.500 kubika, a preko 3.000 kubika je iznosila 5.800 dinara. U dokumentu objavlienom u "Službenom glasniku" za 2022. godinu navodi se da najviši iznos takse za putnička vozila do 1.150 kubika može biti 710 dinara.

Putnička vozila su razvrstana u šest kategorija, a iznos ove takse do 7.110 dinara važi za automobile sa preko 3.000 kubika. Tako da je poskupljenje u ovoj kategoriji od 130 dinara za vozila do 1.150 kubika ili pak oko 1.300 dinara za vozila zapremine preko 3.000 kubika. Isto toliko su poskupele takse za teretna vozila jer su iznosile 1.750 dinara do 5.800 u zavisnosti od tona nosivosti kamiona, a sada iznose 2.140 do 7.110 dinara.

Motociklisti su takse plaćali od 466 dinara do 1.740 dinara za one dvotočkaše preko 1.200 kubika, a sada plaćaju 570 do 2.130 dinara. Za autobuse i kombi-buseve taksa je po registrovanom sedištu koštala 50 dinara, dok je danas to za deset dinara više. Za priključna vozila - teretne prikolice, poluprikolice i specijalne terene prikolice za prevoz određenih vrsta tereta vrednosti su iznosile od 470 do 2.330 dinara, dok danas cena ide od 580 do 2.860 dinara.

NOV CEH I ZA VUČNA VOZILA Tegljači, odnosno vučna vozila sa snagom motora do 56 kilovata, imala su taksu 1.740 dinara, a ona preko 177 kilovata 4.660 dinara. Dok se za radna i specijalizovana vozila plaćalo 1.150 dinara. Danas je to za nekoliko stotina dinara više. Odnosno, za prvu navedenu kategoriju od 2.100 do 5.710 dinara, a za poslednju taksa je 1.410 dinara.

(Kurir.rs/Blic)