DA LI JE REALAN MORATORIJUM NA OTPLATU KREDITA?! Rata od 300 evra sad je do 390! Tabaković: NBS bi mogla da pomogne u jednom delu

Opšta nedoumica vlada među korisnicima bankarskih kredita, kao i onih koji planiraju da se upuste u razne vrste bankarskih "pozajmica".

Da li će se ponoviti moratorijum na kredite, odnosno potez kojim su banke umnogome olakšale otplatu kredita tokom korone. Ovo pitanje poslednjih nedelja sve je češće među dužnicima imajući u vidu kontinuirani rast rata na stambene kredite ali i inflaciju koja otežava otplatu i mnogih drugih zajmova. Sada se ovim povodom oglasila i guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković.

Na konferenciji je Tabaković izjavila da zbog inflacije neće biti uvođen moratorijum na kredite i da su “odnosi klijenata i banaka njihova ugovorna stvar”. Istovremeno je dodala i da bi NBS mogla da ide na neku vrstu olakšica.

foto: Shutterstock

"Klijenti koji imaju teškoće u otplati kredita treba da se obrate svojim bankama i da sa njima dogovaraju eventualne mogućnosti za olakšice”, rekla je Tabaković. Ona je dodala da je jedino što bi NBS mogla da uradi u tom slučaju da, ukoliko se nađe neko kreativno rešenje, “u svom delu regulatornih olakšica pomogne bankama da to učine samo u onim slučajevima gde je to zaista opravdano".

Profesor Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu i bivši predsednik Udruženja banaka Srbije Veroljub Dugalić rekao je da je situacija u Srbiji zbog inflacije teža nego što je bila u vreme korone. Zato, kako je rekao pre neki dan, moguće je da se ponovi scenario od pre dve godine kada je Narodna banka Srbije zbog korona virusa proglasila moratorijum za otplatu kredita.

Tokom korone, podsetimo, NBS je u dva navrata omogućavala moratorijum na kredite odnosno zastoj u njihovoj otplati i takvu mogućnost je iskoristio najveći broj dužnika. Sada problem imaju korisnici svih 150.000 stambenih kredita imajući u vidu da im već nekoliko meseci rata, zbog rasta euribora, kontinuirano raste. Primeri govore da je na ratu od oko 300 evra mesečno, povećanje išlo i do 90 evra.

foto: Shutterstock

- To bi možda u jednom trenutku bilo privremeno rešenje, a trajno će se naći kada se suzbiju problemi koji su doveli do nastanka inflacije. Kada inflacija krene, teško se zaustavlja sve dok se ne otklone uzroci koji su do nje doveli, a to je malo teže - kazao je pre neki dan Dugalić.

On kaže da je ono što NBS može da uradi je da smanji količine novca u opticaju i smanji tražnju, ali i dodaje da je to “pogrešan lek za bolest koju imamo”.

- Pravi lek je da dođe do normalizacije u snabdevanju strujom, naftom i gasom.

foto: Ministarstvo Odbrane

Kad je reč o rastu referentne kamatne stope, on kaže da je teško reći do koje granice može da ide referentna kamatna stopa, jer ne znamo kolika će biti inflacija.

- Ako inflacija bude 30 odsto, onda će i referentna kamatna stopa da raste. Ako se inflacija zadrži na nekih 12 do 15 odsto, referentna kamatna stopa neće previše rasti - objasnio je Dugalić.

Opasnost od inflacije veća od recesije

Oni koji vladaju svetom smatraju da je veća opasnost od inflacije nego od recesije u koju će ući svetska ekonomija, tvrdi profesor.

- Recesija se rešava, ali kada inflacija krene to je spirala i nju je teško zaustaviti. Kretanje inflacije u našoj zemlji uvek podstakne velika ponuda novca, odnosno ekspanzivna monetarna politika, a mi to nismo imali. U ovom slučaju to je loša konkurencija. Proizvođači hrane zloupotrebljavaju ovu situaciju i povećavaju cenu svojih proizvoda koristeći ove okolnosti koje imamo i to onda povećava i opšti nivo cena na tržištu - naveo je Dugalić za K1.

Profesor Ekonomskog fakulteta komentarisao je i dešavanja na tržištu nekretnina u Srbiji i rekao da se mali broj stanova kupuje na kredit.

- Većina stanova se kupuje za keš. Normalno bi bilo da poreska uprava ili policija dođe i kaže odakle vama 300.000 evra u kešu - kaže on. Dugalić navodi da je mnogo novca iz Ukrajine i Rusije uneto u zemlju, a da su nekretnine jedan od načina da se zaštiti finansijska aktiva.

(Kurir.rs / Blic)