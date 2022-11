SKUPLJA PUTARINA NA MILOŠU VELIKOM: Novi cenovnik stupa na snagu za tačno 7 dana VELIKA PROMENA I ZA VOZAČE KOJI KORISTE ENP

Putarina za auto-put "Miloš Veliki" od Beograda do Čačka od 3. decembra poskupeće sa 430 na 470 dinara za putničke automobile.

Za motore putarina će poskupeti sa 220 na 240 dinara. Za kategoriju II koštaće 700 dinara umesto dosadašnjih 640 dinara, za kategoriju III 1.400 umesto 1.270 dinara i za kategoriju IV 2.800 umesto 2.560 dinara.

Promenjene su i vrednosti popusta za avansnu uplatu unetu na uređaj za elektronsku naplatu putarina (ENP).

Za uplate od 20.000 do 50.000 dinara popust će biti četiri odsto, za uplate od 50.000 do 100.000 šest odsto, a za veće od 100.000 osam odsto.

Do sada za uplate od 10.000 do 25.000 dinara popust je bio četiri odsto, za uplate od 25.000 do 50.000 dinara šest odsto, od 50.000 do 100.000 dinara osam odsto, a za više od 100.000 dinara deset odsto popusta.

Međutim, povećan je popust za pravna lica koja uplate mesečni iznos putarine u ugovorenom roku sa pet na osam odsto.

Sve izmene koje se odnose na cene putarina i izmenjene popuste počeće da važe u subotu, 3. decembra.

