LIDIJA NA KREDIT UZELA 52 KVADRATA NA LEKINOM BRDU I VEĆ JE 12.000€ U PLUSU: A nije ga prodala! Život joj se promenio za 15 minuta

BEOGRAD - Beograđanka Lidija B. (33) je čitav život maštala da ima svoj stan koji će urediti onako po sopstvenom ukusu, a kada je napokon uspela da se izbori s bankama i dobije kredit, pazarila je nekretninu od 52 kvadrata na Lekinom brdu na Voždovcu i opremila ga tek toliko da može da boravi u njemu, a onda ga je, potpuno neočekivano, izdala i to kome drugome nego Rusima koji su za tu mesečnu uslugu platili čak 1.000 evra!

Lidija radi u jednom beogradskom kozmetičkom salonu i tom prilikom upoznala je mladu Ruskinju koja se, kako joj je ispričala, bavi pronalaženjem stanova za svoje sunarodnike.

foto: Shutterstock

Kako Lidija priča za Novu, ta Ruskinja ju je, između ostalog, „smotala“ da iznajmi stan, iako joj to nije ni bilo ni na kraj pameti.

„Ona dolazi kod mene na tretmane skoro godinu dana i odlično govori srpski jezik. Znam da ima kanal na kom objavljuje stanove koji su za iznajmljivanje. Jednog dana me spopala da iznajmim stan. Rekoh neću, tek sam u njemu godinu dana, nisam ga ni opremila u potpunosti, pošto sam poručivala nameštaj po meri, postepeno, nisam žurila. Nemam čak ni sve lustere“, priča Lidija.

Ipak, uporna Ruskinja nije odustajala nego je iznova i iznova ubeđivala Lidiju da joj pošalje fotografije stana, a ona će se potruditi da ga izda po najboljoj ceni.

Trebalo je samo 15 minuta „Kada je videla stan, odmah je rekla da je neka realna cena 1.000 evra s obzirom da se radi o novoj zgradi, novim stvarima u stanu koje su i moderne i kvalitetne, što se zaista i primećuje. Popustila sam, ne razmišljajući da će ga stvarno izdati, a posebno ne za 15 minuta. Verujte“. S obzirom da je trebalo i da putuje krajem nedelje, Lidija je bila u čitavom haosu oko posla, a i oko Rusa koji su već za dva dana zakazali razgledanje potencijalnog doma u kome će živeti. „Ruskinja je zakazala susret sa četvoro ljudi u subotu, a ja putujem u nedelju. Čitav haos, a još nisam ni svesna da ću se verovatno iseliti iz stana u koji sam se, maltene, skoro uselila. Drugi po redu bili su momak i devojka, jako mladi, kojima se stan odmah dopao, pa se nisu dvoumili i odmah su pristali na sve uslove. Kako sam ih razumela, ona radi u finansijama, a on je IT menadžer, a ostaće u Srbiji narednih godinu dana. Došli su samo sa dva kofera i ručnom torbom“.

Lidija je sa stanarima sklopila ugovor na godinu dana, iako je prvobitno mislila da to bude period od šest meseci.

„Zaista nisam razmišljala o iznajmljivanju stana. Nekako je sve ispalo spontano i na brzinu. Međutim, moji me savetuju da se strpim godinu dana kod njih, brzo će proći jer ipak 1.000 evra mesečno nije malo. Pritom, imam i ratu za kredit, a ova cena stanarine i te kako pokriva ratu, troškove stana koji su zimi oko 20.000 dinara i još mi ostane para preko toga. U ugovoru je i uslov da mogu u bilo koje doba da se vratim u moj stan, ali da moram da im dam otkazni rok od 30 dana, a isto tako i oni meni mogu da daju otkaz, sa tim otkaznim rokom. I dogovor je da obilazim stan jednom mesečno“.

foto: EPA/Havier Ethezarreta

Ruskinja koja je pronašla stanare, uzela je svojim sunarodnicima 1.000 evra jer im je obezbedila dom narednih godinu dana.

„Ona se time bavi i oni su to znali. Bili su zadovoljni stanom, tako da im pare, koliko sam primetila, nisu problem. Mislim, čak, da im stan plaća firma u kojoj su zaposleni. Ja sam uzela još depozit od 1.000 evra u slučaju da se tokom njihovog boravka, nešto dogodi u stanu, u suprotnom, pare će im biti vraćene. Takođe, prijavila sam ih na adresu, ali planiram da napravim ugovor kao da oni tu borave, ali da mi plaćaju troškove. To ću da vidim sa advokatom, zato što će sada da krene provera Poreske. Moram da idem u policiju svaki put kad oni hoće da izađu iz zemlje, sad su mi najavili da sledeće nedelje putuju u Crnu Goru, pa će me pozvati da idem sa njima u policiju“.

Kako joj je ispričala ova Ruskinja koja joj dolazi u salon, ruski državljani su najviše zainteresovani za stanove na Vračaru, Dorćolu, Novom Beogradu, ali i na drugim lokacijama kao što je Zvezdara, ukoliko je stan lepo opremljen.

„Nisu ni oni glupi, tako da znaju da izaberu i da za to plate onoliko koliko vredi“, kaže na Lidija.

Kurir.rs/Nova