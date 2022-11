RADNIK NA TRAFICI OTKRIO NAJGROZNIJU STRANU SVOG POSLA: Svi ga pitali samo jedno, a on poručio zvao sam i svoju ribu!

BEOGRAD - Svakodnevno se srećemo s ljudima koji rade u trafici, a neki detalji njihovog posla i dalje su za mnoge misterija, između ostalog i zato što neka pitanja nije baš pristojno postaviti u toj kratkoj i površnoj komunikaciji.

Zato je jedan reditor rešio da potpuno iskreno podeli svoja iskustva.

„Radim malo jače od pola godine na trafici u Beogradu, pitajte šta vas zanima“, pozvao je. Ljude je, očekivano, najviše interesovala ona neprijatna strana posla, a prvo pitanje koje je dobio bilo je…

Kako ideš u toalet? „Sve zavisi od trafike, čujem da neki imaju WC unutra, ja nisam nikad to video. Dogovoriš se s nekim od komšija da ti pričuva trafiku dok odeš u najbliži kafić ili kancelariju. Ja kad sam došao na posao već je bila žena koja je imala dogovor sa koleginicom da nam čuva trafiku i donosi vodu kad treba, a išao sam ili u kafić tu preko puta ili u jednu kancelariju gde smo imali dogovor sa čuvarom da nas pušta u WC ako mu damo da pozajmi novine. Fora je što zvanično ti ne daju da odeš do WC-a ako privremeno ne zatvoriš trafiku skroz znači moraš navučeš sve ono na frižidere, zaključaš itd. što je procedura pogotovo kad ti se k*nja. Ja sam radio u kraju gde živim tako da sam nekad zvao ortake ili ribu da mi čuvaju trafiku, nije bitno ko to radi, al ako ti nešto maznu, ti snosiš trošak za određenu robu.“

Koliko je lako zaposliti se/dati otkaz?

„Lako je zaposliti se relativno, jedino ti treba potvrda sa suda da se ne vodi krivični postupak protiv tebe. Traže i da nisi prethodno osuđivan. Otkazni rok ti je dve nedelje. Imaš obuku 4 dana neplaćeno.“

Da li si imao situaciju da je neko hteo da te opljačka? Da li u tom slučaju postoji opcija nekako da se zatvori onaj prozorčić kroz koji se daju pare ili…?

„Opljačkao me je lik jednom nožem, a koleginicu na prvom poslu pištoljem. Taj prozorčić možeš da zatvoriš ali lako bi mogao neko da ga otvori samo što se nama nije to desilo nego je lik u oba slučaja ušao kroz ona vrata iza trafike jer ih leti držiš otključanim iako ne bi trebalo jer svako malo izlaziš zbog vrućine. Ti što kradu ispred uglavnom kradu robu i za to policija najčešće ni ne dolazi.“

Je l’ stvarno postoje ljudi koji dolaze da proveravaju da li nudite svakom, na primer dve kutije žvaka za 100 dinara, baterije i slične stvari koje su na akciji?

„Stvarno postoje, mada se ne dešava često".

Koliko ti često trebaju kovanice da vraćaš kusur?

„Često je j*bada s kovanicama, jednom mi je neka žena dala preko 800 kinti u kovanicama da joj razbijem i onda sam imao da vraćam kusur, mada mi je jednom palo na pod pa sam ih pola sata kupio i slagao. Ljudi obično kažu zadrži mada ima i onih koji će da pridikuju i za dinar-dva.“

Ko nadoknađuje te sitne krađe?

„To malo što kradu, tipa sladolede, kokakolu itd. može da vrati osiguranje i to kad pred tobom ukradu se lako reši, uradiš dokument na terminalu povrat-krađa i upišeš u knjige da toliko para odbiju od pazara. Policija ne dolazi za ništa ispod 100 jura u šta spada većina robe na trafici, a prodavac nema nikakav način, a ni razlog da to sprečava tako da to i nije toliki problem. Gore je da te neko z*jebe kad vraćaš kusur, a ne primetiš, što nije toliko nerealno u gužvi mada se meni nije desilo da znam, tipa poture ti lažnu ili manju novčanicu ili daju manje pa samo odu jer to što kucaš moraš odma da vraćaš iz džepa da uplatiš pazar i da ostaviš kolegi sutra ostatak para da bi mogao da radi.

Ako kradu, a ne primetiš to se vidi na popisu pa ti se to odbije od plate, a pred popis sam sve proveravaš i gledaš da saniraš šta fali da bi ti manje uzeli od plate. Svaki dan ćeš vraćati nešto, da l’ od malog viška koji dobiješ. Sitne krađe u suštini ti nadoknađuješ, a znaju i da se nakupe.

Logično se nameće potanje: Zašto trafika, a ne neki drugi posao?

„Prvi su me pozvali, a i sediš, sam si u smeni pa nema neko da te kontroliše i to".

