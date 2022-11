OVE MOĆNE MAŠINE MOGU DA SE PAZARE VEĆ OD 7.999 EVRA: Terenski automobili idealni su za sneg (FOTO)

Zima, posebno onaj period kada sneg padne i sve se zabeli, vreme je kada zavejanim putevima zagospodare SUV vozila! U pitanju su robustna vozila koja nude superiornu vožnju i vuču u teškim uslovima vožnje, a ona preko naših oglasnika mogu da se nađu već od 7.000 evra.

Naravno, postoji i dosta luks varijanti za one koje to sebi mogu da priušte. SUV vozila, koja su dosta slična karavanu izgrađenom na šasiji lakog teretnog vozila, obično dolaze sa pogonom na četiri točka (4WD) ili pogonom na sve točkove (AWD), ističe Suzana Mišić, oglasni savetnik za auto-moto i nautiku oglasnika Sasomange.rs.

Vožnja van puta

- Ove karakteristike vozaču nudi sposobnost vožnje van puta i veću kontrolu u teškim uslovima vožnje, kao što su kamenite ili mekane površine. AWD sistemi su superiorniji u uslovima vožnje kao što su sneg i led, ali su u uobičajenim uslovima poput ostalih tipova automobila. U svakom slučaju, ovo je dobar automobil za bilo koju vožnju koju planirate, a zbog pozicije vozača ovo vozilo karakteriše i bolja preglednost ka napred - kaže Mišić.

Ona ističe da ono na šta vozači koji bi da kupe ovakvo vozilo treba da obrate pažnju jeste potrošnja goriva, koja je veća zbog same težine vozila. Takođe, vozila SUV kategorije svrstavaju se u grupu vozila koja su skuplja za održavanje, upravo zbog veličine, težine pneumatika i jačine motora.

I oni su poskupeli

SUV vozila skuplja za 30 odsto

Cene polovnih automobila u 2022. godini su skočile u proseku za oko 25% u odnosu na period od pre dve godine. Što se SUV vozila tiče, potražnja za krosoverima starosti do deset godina se udvostručila, a samim tim oni su i najviše poskupeli. U toj cenovnoj klasi, na primer, mnogi modeli čija je cena bila od 10.000 do 15.000 evra sada koštaju od 15.000 do 20.000 evra, znači njihov cenovni rast je čak i iznad 30 odsto u odnosu na 2020. godinu.