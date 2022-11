VEROVALI ILI NE, ROBERTO BARESSI JE DOMAĆI BREND! Dragana Milanović otkriva recept za uspeh

Roberto Baressi je brend koji se bavi proizvodnjom odeće i aksesoara. Međutim, da li biste nakon online poručene košulje pomislili da kupujete od domaćeg brenda? Ne. Ni mi.

Dragana Milanović sa svojom sestrom, pokazala je na terenu šta konkretno znači i šta sve može da ostvari – girl’s power. Danas je vlasnica brenda i zaljubljenik u svoj posao, ali za njen razvojni put može se reći sve drugo osim da je bio pravolinijski. Završila je italijanski jezik na Filološkom fakultetu, ali već na polovini studiranja, bilo joj je jasno da to nije ono čime u budućnosti želi da se bavi. Roberto Baressi je još devedesetih osnovao njen otac, i primarna delatnost bila je proizvodnja košulja. Međutim, sticaj životnih okolnosti stavio je biznis na duboki sleep mood, firma je postojala, ali to je bilo sve.

Za to vreme, Dragana traži svoj put pokušavajući da se zaposli u nekoj od stranih korporacija koje su tek počele da se pojavljuju. Nalazi posao u sjajnoj firmi, ali problem ubrzo postaje jasan – ne želi time da se bavi. I desilo se ono što se obično događa sa svim puzlama, svi delovi su na stolu, pitanje je samo: umeš li da vidiš širu sliku? Dragana ju je videla ovako – imam brend sa tradicijom, delimičnu logistiku, sestru partnera, Italiju u malom prstu i jasan prikaz preuzet iz firme u kojoj je radila – kako zdrav kolektiv treba tačno da izgleda. Inspirisana „čizmom”, rešila je da proba da zaokruži sve, i proizvodnju košulja hrabro pretvori u širu priču, u kompletnu proizvodnju odeće i aksesoara. Ono što ih je izdvojilo na tržištu, i to veoma, je namera da sve to rade dosta kvalitetno! Pažljivo birani materijali, odmeren dizajn, koketiranje sa raskošima Italije, bogatstvo kolora, a opet šmek minimalizma u finišu, stavili su Roberto Baressi na posebno mesto – na svoje mesto.

Na pitanje šta smatra presudnim u vođenju biznisa, istakla je da je reč o spoju više stvari, najpre, da ono što radiš mora „da te vozi”, da nema savršenog kursa, i da se problemi moraju rešavati u hodu. Da je važno okružiti se optimistima, a ne „saboterima”, i da ukoliko želiš da se baviš biznisom moraš neprestano da se edukuješ, a kako kaže, znanje nikada nije bilo dostupnije. Zato, u kolima ne pevuši, već rado sluša podkaste. I najvažnije za kraj, transformiši se kada je potrebno, tako da kad korona, na primer, kaže online, ti uvedeš online.

