KOJI JE PODSTANARSKI ŽIVOT JEFTINIJI ZIMI? Onaj na TA peć ili s centralnim grejanje, evo i mesečne računice

BEOGRAD - Poskupljenje struje sledi u januaru. Skupa je i renta stanova, pa se podstanari često pitaju da li se više isplati centralno ili grejanje na struju.

Evo koliko, na mesečnom nivou, koštaju obe opcije.

Na sajtovima agencija za nekretnine različite su cene kirije, a jedna od povoljnijih opcija za Vračar je 800 evra mesečno.

Stan je površine 60 kvadrata, a grejanje je centralno. Prema podacima Infostana, cena grejanja iznosi 119,39 po kvadratnom metru, plus 10 odsto PDV-a. Prema tome, grejanje će zakupce ovog stana na mesečnom nivou koštati 7.880 dinara. Naravno, treba napomenuti da grejanje nije jedina stavka koja se plaća kroz Infostan račun – tu su još i hladna voda, kanalizacija, pogonska spremnost stana, korišćenje vodnog dobra, naknada za ispuštenu vodu, sakupljanje, transport i odlaganje komunalnog otpada i, na kraju, održavanje i čišćenje zgrada, osnodno održavanje liftova, ukoliko zgrada uopšte ima lift.

Međutim, ukoliko se uz rentu stana računaju samo grejanje, stanari koji žive u ovom stanu, mesečno će izdvajati oko 101.000 dinara.

S druge strane, ukoliko podstanar rentu plaća takođe 800 evra, ali se greje uz pomoć termoakumulacione, odnosno TA peći, proći će nepovoljnije.

Nedavno je Agencija za energetiku izvela računicu prema kojoj grejanje na TA peć, koja se zagreva samo noću, kada je struja jeftinija, košta 64.400 dinara, za celu sezonu. To bi značilo da su sada korisnici plaćali oko 10.700 dinara, svakog meseca tokom grejne sezone.

Međutim, struja će od januara biti skuplja tako da će korisnici koji svoje TA peći pune samo noću, mesečno plaćati oko 1.000 dinara više, odnosno oko 11.700.

To znači da će podstanari koji odaberu struju pre centralnog grejanja, od januara pa do kraja grejne sezone, koja traje do 15. aprila, za rentu i grejanje plaćati oko 105.000 dinara mesečno.

Ukoliko podstanar, pak, TA peć dogreva i tokom dana, mesečni izdaci za samo ove dve stavke biće još veći.

Prema ovoj računici, podstanarski život isplativiji je u stanu sa centralnim grejanjem.

Kurir.rs/Nova