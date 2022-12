KO KUPI APARTMAN NA PLANINI MOŽE DOBRO DA ZARADI! Evo za koliko godina ISPLAĆUJETE INVESTICIJU! Rastu cene na još 2 VRHA!

Kupovina nekretnina radi iznajmljivanja u poslednje vreme postala je najisplativiji vid ulaganja u Srbiji, mišljenja su agenti za nekretnine. Oni koji imaju kapital kao dobru šansu za ulaganje vide apartmane na srpskim planinama, a najatraktivnije destinacije su Zlatibor, Kopaonik i Divčibare.

Sudeći po ponudama na oglasniku Sasomange, dnevni najam apartmana na Zlatiboru iznosi minimum 30 evra, a u apartmanskoj zgradi na Kopaoniku oko 35 evra. Recimo, apartman na Kopaoniku, na lokaciji na 100 metara od ski-staze, košta 88.000 evra, a investicija bi se kroz dnevni najam isplatila za oko sedam godina.

Katarina Kuzmanović, head of real estate oglasnika Sasomange.rs, za Kurir kaže da ove nekretnine ne kupuju samo naši građani već i kupci iz regiona:

- Zbog velike potražnje kvadrat apartmana na Kopaoniku je dostigao cenu od 7.000 evra, dok ne zaostaje ni Zlatibor. Njihova ponuda je krajnje raznolika, ima i onih pristupačnijih i ovih luks. Apartman je u Srbiji dobra investicija, jer ljudi vole da putuju, tokom i nakon pandemije porastao je domaći turizam i tokom perioda praznika na nekim lokacijama su kapaciteti puni. Može se lepo zaraditi od rente, a apartman uvek možete posle i prodati, svakako ste u plusu - ističe Kuzmanovićeva.

Ističe i da se kupovinom apartmana može najviše profitirati, a i najbrže povratiti novac koji se investirao. Što se Divčibara tiče, trenutna ponuda apartmana tamo pokazuje da se na toj lokaciji još uvek po korektnoj ceni može kupiti nekretnina.

Za razliku od Kopaonika, gde ima i većih apartmana, na Divčibarama su u ponudi isključivo mali - do 50 kvadrata, jer su oni i najtraženiji. Divčibare još uvek nisu dobile status luks mesta, pa i cene idu do maksimalno 2.300 evra po kvadratnom metru za novogradnju. A Zlatibor je inače već godinama jedno od najživljih tržišta u Srbiji i ponuda je najveća u odnosu na sve ostale planine.

Na planinama Porasla i cena placeva Nakon kovid pandemije poskupele su nekretnine i u gradovima, ali i na planinama i turističkim destinacijama. Taj trend rasta je primetan negde više, negde manje, a činjenica je da su cene svakako u porastu, kaže Katarina Kuzmanović, head of real estate oglasnika Sasomange.rs. - Najveći rast beleže Kopaonik, Divčibare i Vrnjačka Banja. Takođe, znatno je i porasla cena placeva za gradnju. Renta je porasla u proseku 30 odsto, u zavisnosti od lokacije.

Cene se kreću od 900 evra za okolinu Zlatibora, do 3.900 evra po kvadratu u centru Zlatibora, tj. na Kraljevom trgu. Neki prosek, i najveći deo novogradnje, prodaje se po ceni od oko 2.000 evra po kvadratu, a najtraženiji su manji apartmani do 40-50 kvadrata. Oni koji bi da pazare nekretnine, i to konkretno apartman na planinama, treba da znaju šta se uglavnom nudi.

Tržišta koja se otvaraju Tara sve zanimljivija Osim tri atraktivne destinacije kao što su Zlatibor, Kopaonik i Divčivbare, otvaraju se i tržišta za još neka popularna odmarališta, gde se kvadrat može pazariti znatno povoljnije. - Od tržišta koja se tek otvaraju, imamo Taru i Srebrno jezero. Na Tari se apartmani prodaju već od 1.426 evra po kvadratu. Tamo jedan apartman od 35 kvadrata može da se pazari već za 49.900 evra. Srebrno jezero ima cenu već od 1.094 evra za kvadrat. Imamo tako zgradu nove gradnje, apartmani su od 32 do 39 kvadrata za 35.000 evra. Interesantan je i Zlatar, koji tek može da doživi ekspanziju.

- Investitori u najvećem broju slučajeva nude završen apartman, uglavnom nenamešten, ali često sa mogućnošću da njihova služba preuzme obaveze oko izdavanja umesto vas (prijem i odjava gostiju, čišćenje, naplata) i sve to za jedan određeni deo zarade. Ima investitora koji vam čak garantuju i tačnu godišnju nadoknadu za izdavanje, bez obzira na stepen zauzetosti, čime oni preuzimaju taj rizik - zaključuje Kuzmanović.

Suzana Trajković

