MORAO SAM DA PREĐEM U PANČEVO, OVE KIRIJE U BEOGRADU NISAM VIŠE MOGAO DA IZDRŽIM: Plata stoji, gazdarica diže! Sa 250 na 400 evra

BEOGRAD - Od početka rata više od 120.000 Rusa i 20.000 Ukrajinaca izabralo je Srbiju za mesto stanovanja. Njihov dolazak poremetio je tržište nekretnina, te su stanovi čiji je zajam pre iznosio 300 evra, sada su barem duplo skuplji.

Neke zemlje su ograničile cene zakupa, a pitanje je da li je to moguće i u Srbiji.

- Zbog najavljenog skoka kirije, rešio sam da se preselim u Pančevo gde sam našao bolji i veći stan. Generalno je ovde život mirniji, a Beograd je blizu - ispričao je Ivan, koji je usled skoka kirije morao da se preseli za Pančevo.

Kad se očekuje pad cena zakupa u Beogradu?

Na to pitanje je gostujući na TV Prvoj odgovorio agent za nekretnine.

- Smatram da se cene neće vratiti na one kao što su bile pre rata, ali doći će vreme kad će Rusi i Ukrajinci napustiti Beograd što će usloviti pad cena - rekao je agent Nikola Čabić.

Sličnog je mišljenja i Vladimir Rafailović, konsultant za nekretnine, koji je nešto ranije izjavio da je situacija izmakla kontroli jer na tržištu baš u ovom trenutku nema dovoljno stanova pa je cena zato tako visoka.

- Ovo je trenutni tržišni momenat, kad je potražnja mnogo veća od ponude i to je dovelo do povećanja cena - kaže on naglašavajući da cenu nekretnina diktira samo tržište i dodajući da da očekuje da se do proleća situacija smiri, ali bez značajnijeg vraćanja cena na staro.

Kirija tera podstanare pod roditeljski krov

Za skroman stan na periferiji Beograda danas je potrebno izdvojiti 50, 100, pa čak i 150 evra više nego početkom godine, dok su cene onih u širem centru Beograda skoro i duplirane. Dvosoban stan na Dorćolu koji se ranije izdavao za 500 evra, sada košta 1.000.

Zbog toga su mnogi podstanari i studenti iz unutrašnjosti, prinuđeni da potraže smeštaj u Sremčici, Ovči, Kaluđerici, Surčinu, Jakovu... po koliko-toliko pristupačnim cenama, a sve je više onih kojima primanja ni to ne dozvoljavaju, pa su neki već odlučili za povratak u svoje rodno mesto, u najvećem broju slučajeva u roditeljske domove.

- U poslednjih šest meseci gazdarica mi je podigla kiriju za garsonjeru od 25 kvadrata sa 250 na 400 evra. Pokušavala sam, ali više to ne mogu da izdržim. Plata od 65.000 mi se nije menjala, a kako nisam iz Beograda i prinuđena sam da iznajmljujem smeštaj, to je neizvodljivo. Životarila sam, spajala kraj sa krajem, ali ne ide. I moji imaju niske penzije, ne mogu da mi pomognu, pa sam morala da se vratim kod njih. Barem neću plaćati smeštaj, valjda ću uspeti da nađem neki posao - ispričala je 25-godišnja Irena koja je u prestonici poslednjih sedam godina studirala i radila.

- Dve godine smo koleginica i ja iznajmljivali stan na Autokomandi za 250 evra, a sada nam je kirija podignuta na 450. Nismo iz bogatih porodica i veliko je pitanje kako ćemo dalje. Naši nas pomažu, pokušavamo da radimo dok studiramo, ali su troškovi sve veći. Iskreno, nisam sigurna da ću uspeti i dogodine da ostanem u Beogradu ako se ovako nastavi. Mesto u studentskom domu sada je stvarno od zlata - kaže studentkinja Marija.

Prema nekim grubim računicama za život u Beogradu, onaj osnovni, ako ste podstanar, potrebno je 600-700 evra. Tu spadaju kirija od 300 evra, računi za komunalije i telefon još 150, hrana, prevoz...

