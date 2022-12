"600 EVRA ZARADA PLUS TOLIKO BAKŠIŠA": Ovaj posao ne može da radi svako, mesecima se ne javljaju na oglase, a plata IZNAD PROSEKA

Pronaći radnika u ugostiteljstvu, pre svih konobara, već dugo je izazov za vlasnike brojnih lokala u Loznici, ali i širom Srbije. Iako prilike za posao ima, na oglase se javljaju samo retki.

Potreban konobar. Tražimo radnika u kafiću, uslovi odlični... Ovo su samo neki od oglasa koji se nalaze na ugostiteljskim objektima širom Loznice i Banje Koviljače, a na koje se i mesecima, kažu vlasnici restorana i kafića, ne javi niko.

Plate, plus bakšiš, često su, kažu, i iznad proseka, ali je sve manje onih koji bi tim poslom da se bave profesionalno i odgovorno.

"Ako ide na veselja, može da zaradi do 600 evra ili više i plus bakšiša 500, 600 evra i što će da ide u Nemačku?! Mesečno toliko može da zaradi. Plus plata, hvala Bogu, i radi, u radnom je odnosu", kaže konobar Milan Maksimović.

Osim na stalnom radnom mestu, konobari su angažovani honorano i na svadbama, privatnim proslavama, ogranizovanim žurkama, što predstavlja dodatni vid zarade. Ipak, sudeći po potražnji, radnika nema.

Vlasnici tek otvorenih lokala snalaze se tako što koriste mogućnost dualnog obrazovanja.

"Kad smo ušli u ovu priču, mislila sam da je glavno da opremimo objekat i da dobijemo najbolju lokaciju, a onda se ispostavilo da je ključna stvar kadar i da zaista nema ugostiteljskog kadra. I onda smo našli jedno solomonsko rešenje - deca iz Srednje ekonomske škole, ugostiteljskog smera. Iz jednog odeljenja došlo je njih 10", rekla je Branislava Mićić, menadžerka u ugostiteljskom objektu u Loznici.

Poslom u ugostiteljstvu, kažu, ne može da se bavi svako. Konobar mora da bude ljubazan, odmeren, u uniformi, a ne u patikama i odelu za šetnju. Konobara starog kova, tvrde, sve je manje, a oni mlađi tim poslom uglavnom se bave dok ne pronađu novi.

"Mislim da je problem na nivou same zemlje, jer znam da u ostalim turističkim centrima kao što su Zlatibor i Vrnjačka Banja, oni čak zapošljavaju strance. Mi generalno nemamo problem, naši radnici koji trenutno rade su jako dugo kod nas, neki i od samog početka. Mi se stvarno trudimo da ih stimulišemo", ističe Marija Nikolić, marketing menadžerka hotela u Banji Koviljači.

Manjak radne snage u ugostiteljstvu doveo je toga, tvrde, i da se poslodavci za radnike bore tako što im nude veće plate i bolje uslove rada.

U Srednoj ekonomskoj školi kažu da godišnje 15 učenika završi obrazovni profil konobar, a da je ove godine interesovanje bilo i za više od jednog odeljenja.

(Kurir.rs/RTS)