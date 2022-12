Žvrljanje srcem

Mina Vesković idejni je tvorac i osnivač kreativne radionice i brenda „Žvrlja”. Njeni custom made komadi nakita – ogrlice, narukvice i privesci – autentični su, pre svega, jer greju srca. Tako je sve i počelo, kreatorka je poželela da crtež svoje ćerke nekako uvek ima kod sebe.

Svaka priča o biznisu ima svoj početak, u priči o radionici „Žvrlja”, sve zapravo počinje zaokretom. Naime, profesorka srpskog jezika i književnosti nije znala apsolutno ništa o biznisu, preduzetništvu, dizajnu, marketingu, a ponajmanje o kreiranju i izradi nakita, sve dok nije poželela da jedan od crteža svoje ćerke nekako uvek ima pri sebi, a da on vremenom ne postane pohabani komad hartije.

foto: Promo/Jelena Todorović

Tako se rodila ideja o unikatnom nakitu, koji su odmah, nakon što je nastala prva ogrlica, poželele mama, sestra, drugarica i drugarica drugarice. Dalji tok se nametao sam – otvoriti radionicu koja će se baviti proizvodnjom nakita na osnovu dečijih crteža! To što je Mina iz knjiga iskočila pravo u radionicu, ispostaviće se, kako kaže, kao njena velika prednost – „Nisam imala nikakvu barijeru da pitam baš sve što me je zanimalo, do detalja, a to je tako velika stvar, da i kada pravite greške ne gledate na to kao nekakav minus, već kao nešto što vas unapređuje, a morala sam da položim zlatarski ispit i naučim apsolutno sve o zlatarskom zanatu! Sledeća lekcija bio je marketing koji smatram, možda, najvažnijim segmentom, kao i dilema kako ćemo uopšte predstaviti ’Žvrlju!’ svetu. Često su mi postavljali pitanje – kakav ti je biznis plan – nikakav, nisam ga imala, i to je nešto što često savetujem mladim preduzetnicama, ne treba uvek baš sve isplanirati, ono što je najvažnije jeste da kreneš, stvari ćeš rešavati u hodu!”

foto: Promo/Jelena Todorović

„Žvrlje” se izrađuju ručno, i svaka ponaosob iziskuje mnogo sati. Priča o „Žvrlji”, zaista je praćena spontanom energijom, jer, kako kaže, ovaj startap projekat postavila je grupica ljudi iz različitih oblasti poslovanja. Nastavilo se tako da zanimanje profesora srpskog jezika nije postalo balast i posao koji je na čekanju, već prilika da voljena profesija zaživi na nov način, u jednom modernom, fensi odelu – „Storytelling smatram izuzetno važnim za predstavljanje proizvoda, to je ujedno i način na koji sam spojila ove dve ljubavi”. Na početku, kako ističe, nije imala ništa, sa ličnom ušteđevinom, jasnom idejom i bez biznis plana, stigla je do „Žvrlje”. Šta to za klijente u stvari znači?

Da kad se slučajno pogledaju u ogledalo, sete se, da su nekome zvezda, srce, mesec ili džin.

