ISTORIJSKI ZABAVNIK – OZBILJNO ZABAVNE PRIČE OD DRAVE DO JUŽNE MORAVE: Aleksandra je tvorac brenda i živi svoj san

Aleksandra Bogdanović tvorac je brenda „Istorijski zabavnik“ i autorka knjige „Istorijski zabavnik – ozbiljno zabavne priče od Drave do Južne Morave“, formalno gledano. S druge, one, možda, važnije strane, Aleksandra je neko za koga bi se moglo reći da živi svoj san, radeći ono što voli, odnosno ono što je sama stvorila.

Tokom svoje novinarske karijere, radeći na portalu, spontano se izdvajala sklonost ka istorijskim temama. Ali kako prošlost ume da bude suvoparna, pa i dosadna, Aleksandra je želela da svoje priče obuče u neko drugačije ruho. Verovatno tada još 2013. godine nije ni slutila da će je njeni junaci iz prošlosti odvesti pravo u preduzetničku budućnost. Na predlog tadašnjeg urednika otvara fejsbuk stranicu pod nazivom „Istorijski zabavnik“, na kojoj će se pričati priče iz istorije, ali drugačije od onoga kako to čine knjige u školi. I zaista, Svetski rat ili priče sa plaže iz Jugoslavije, sve je to istorija zar ne? Upravo takva raznovrsnost dovela je blizu sto hiljada pratilaca na Aleksandrinu instagram stranicu!

foto: Jelena Todorović

Otvorena je 2019. kada i sajt Istorijskog zabavnika, a nakon samo tri meseca postojanja sajta, Aleksandra dobija nagradu PC presa za najbolji sajt u oblasti kulture. Upravo to bio je snažan vetar u leđa i korak bliže ka preduzetništvu. Kada je njen sledeći projekat, knjiga „Istorijski zabavnik, ozbiljno zabavne priče od Drave do Južne Morave“ doživeo „ovacije“ u vidu pet tiraža za godinu dana, Aleksandra shvata da stvar postaje ozbiljna i da se sve mora uvezati u jednu priču – postaje preduzetnica.

Zadovoljstvo da radiš ono što voliš, mogućnost da sam kreiraš svoje vreme i podatak da eventualni neuspeh duguješ samo sebi, nadjačali su neizvesnot i dali Aleksandri krila da se otisne u preduzetničke vode. Kako kaže „clean start“ omogućio joj je početni kapital u vidu bespovratnih sredstava za samozapošljavanje za koje je konkurisala i koje je dobila, jer kako napominje, bez toga teško da bi se upustila u dalju priču. Kako su sredstva podmirivala obaveze prema državi na period od godinu dana, to joj je omogućilo da se fokusira na rad i upravo takav koncept dao je dobre rezultate.

Njena priča tekla je postupno, spontano stigavši do preduzetništva, ali ono što Aleksandra savetuje svima koji se kolebaju, jeste da pokušaju, jer čak i neuspeh je odlična škola koja nema cenu. Tek kada je napisala knjigu njenoj baki i rodbini postalo je jasnije čime se to Aleksandra bavi, ali ono što i sama izdvaja kao važno jeste se ona sve vreme držala onoga što voli, to savetuje i drugima, sve ostalo ubrzo postane, pa... istorija.

