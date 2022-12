NOVE CENE TAKSIJA U BEOGRADU: Evo koliko će sada biti start! Pogledajte kompletan cenovnik

U Službenom listu Grada Beograda 13. decembra objavljene su nove cene taksi prevoza u Beogradu, na osnovu čega će start biti 270 dinara, za sve tri tarife, dok će vožnja po kilometru u prvoj tarifi (radnim danom i subotom od 6 do 22 sata) koštati 96 dinara, u drugoj (od 22 do 6 časova, nedeljom i praznicima) 125 dinara, i po trećoj tarifi (vožnja van Beograda) 192 dinara.

Za sve tri tarife sat čekanja taksi prevoznika će koštati 1.200 dinara.

Vožnja od Aerodroma

Kada je reč o vožnji do Aerodroma "Nikola Tesla", ona će se kretati počev od 2.300 dinara za prevoz do opština Novi Beograd, delova Zemuna i Surčina, zatim 3.000 dinara do opština Stari Grad, Savski Venac, Vračar, delova Palilule, Voždovca, Zvezdare, Čukarice, delovi Zemuna..., do 9.900 dinara za udaljenije opštine kao što su Barajevo, Obrenovac, Lazarevac, Mladenovac, Sopot... Kako se navodi, u cenu prevoza uračunat je i prevoz prtljaga.

Rešenje je stupilo na snagu danom objavljivanja u Službenom listu Grada Beograda, odnosno 13. decembra.

