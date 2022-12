KOLIKO KOŠTA PROVOD ZA NOVOGODIŠNJU NOĆ: Ugostitelji ovo smislili da uzmu više para! I prevoz po skupljoj tarifi

Porast cena u svetu i kod nas ispratiće i ovogodišnje ponude za proslavu Nove godine, ali i reprize koje su godinama važile za jeftiniju varijantu.

Međutim, uprkos vrtoglavom porastu cena, nakon pandemije korona virusa, spremni smo da izdvojimo i čitavu mesečnu zaradu kako bismo se bar te jedne večeri proveli i opustili.

U Beogradu cene do nekoliko stotina evra

Karte za proslavu novogodišnje noći u Beogradu u restoranima, kafićima i hotelima kreću se od 60 evra do nekoliko stotina evra, u zavisnosti od same ponude i pozicije koju odaberete. Ovogodišnje ponude su uglavnom all inclusive i podrazumevaju neograničeno piće i večeru uz bogat muzički program.

Ipak, ne tako mali broj hotela i restorana nude i rezervacije bez uključenog pića, što dodatno povećava troškove.

Da su se ugostitelji dosetili ove godine raznih načina da dodatno zarade, govori i to da su pojedini restorani u all inclusive ponudu uvrstili samo bezalkoholna pića, dok će se alkoholna, koja se tokom proslave Nove godine mnogo više konzumiraju, dodatno naplaćivati.

Taksi vozi po drugoj tarifi

Većina Beograđana se odlučuje za taksi prevoz do kuće nakon proslave, pa i ovaj trošak treba ozbiljno razmotriti.

Za prevoz treba izdvojiti 170 dinara za start i prevoz po drugoj tarifi koja se primenjuje tokom praznika i tokom noći, a koja je za 25 odsto skuplja od redovne cene po kilometru. To znači da ćete umesto 65 dinara po kilometru, u novogodišnjoj noći izdvajati 85 dinara za svaki pređeni kilometar.

Poskupela i garderoba

Kako se tokom ove noći očekuje elegancija, mnogi modni brendovi ozbiljno profitiraju tokom praznika.

Tako se novogodišnja haljina ne može kupiti za cenu manju od 5.000 dinara, a cene idu do čak nekoliko desetina hiljada.

Slično je i sa obućom, pa će dame cipele sa potpeticom plaćati od oko 6.000 dinara, dok za čizme treba izdvojiti i preko 10.000 dinara.

Muške košulje kreću se od oko 4.000 dinara, dok sakoi u buticima pristupačnijih cena koštaju od oko 10.000 dinara.

"Idemo, jer smo željni izlazaka"

Međutim, Beograđani su spremni da odreše kesu tokom praznika, jer je pandemija ranijih godina otkazala dočeke ili su ljudi bili u potpunom strahu.

- Odlučila sam da ove godine doček proslavim u jednom restoranu, jer dve godina unazad nigde nisam išla zbog korone. Ovo mi je prilika i da provedem vreme sa prijateljima, ali i da se opustim - rekla je Nevena J. (29).

Slično razmišljaju i stariji sugrađani, koji su rekli da su njihov izbor manji lokali sa muzikom i večerom uz prijatelje i porodicu.

- Ćerka mi dolazi iz inostranstva sa zetom, pa ćemo zajedno biti u jednom malom restoranu u našem kraju gde je intimna atmosfera, muzika i dobra hrana. Ove godine ne žalimo da damo i više nego što smo davali prethodnih, jer su retki trenuci kada se svi okupimo - kazala je Beograđanka Slavica M (57).

foto: Profimedia

Na trgovima ćete proći jeftinije

Predsednik Skupštine grada Nikola Nikodijević istakao je da će u okviru Beogradske zime biti i doček Nove godine ispred zgrade nacionalnog parlamenta. Kada je reč o koncertu za doček, 31. decembra, Nikodijević je istakao da će on biti namenjen mlađoj populaciji.

- Prethodnih godina novogodišnji koncerti su bili posvećeni gostima prestonice i starijoj publici, sada je stav da se koncertni repertoar prilagodi mladima - najavio je Nikodijević na RTS-u.

U Beogradu na vodi biće organizovani koncerti Željka Joksimovića, Jelene Tomašević i Marka Louisa, a sa Kule Beograd biće priređen svetlosno-muzički performans, uz impresivni vatromet sa najviše zgrade u regionu. Sav program je besplatan.

Ipak, gradovi poput Subotice, Novog Pazara i Valjeva neće imati organizovane dočeke, jer će novac biti doniran u humanitarne svrhe i zbog štednje, dok se za Zrenjanin i Šabac još uvek ne zna da li će biti proslave na gradskom trgu.

(Kurir.rs/Republika)