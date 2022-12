SVE ŠTO ŽELITE DA NAUČITE O MODI MOŽETE OVDE: Atelje Milene Čvorović je mesto za one koji bi da se upuste u modne vode

Atelje Milene Čvorović je mesto za sve one koji bi da se upuste u modne vode: mentorski program, edukacije iz oblasti modnog marketinga, i modelovanje i konstrukcija odeće odakle je sve bazično i krenulo. Modelovanje haljine, krojenje, porub, cigovanje, fiksiranje opšivka... pa sve do autsorsovanje usluge proizvodnje, odnosno izrade odeće i marketing platforme, izgradnje brenda... samo su neke od usluga koje danas pokriva Atelje Milene Čvorović, firme sa desetogodišnjim iskustvom.

Kako sama osnivačica kaže, sve je počelo iz problema. Tokom studiranja neretko je nailazila na problem nerazumevanja od strane profesora. Naime, škole formalnog obrazovanja rukovode se sistemom prenošenja znanja koji najčešće podrazumeva ustaljeni, tradicionalni okvir. Svako iskakanje iz istog tumači se kao problem umesto da se prepoznaje kao kreativa. Upravo to odsustvo ličnog pristupa i nemogućnost identifikovanja njenog rada kao nekoga sa posebnim stilom i vrednostima, potakli su ideju o ateljeu koji sada živi punim plućima.

Kaže da je zbog takvog iskakanja iz formi često bila kažnjavana i upravo to ju je osnažilo da pokrene biznis gde će te vrednosti biti one oko kojih će se posao „plesti“ i koje će dovesti one koji sa njima mogu da se identifikuju. Kroz desetogodišnje plivanje preduzetničkim vodama, savet koji izdvaja jeste lični pristup ljudima sa kojima sarađujete. Iako to danas jasno vidi, na početku ništa nije bilo tako čitko definisano, već ono što ju je vodilo jeste osećaj u stomaku, glas koji kaže da si na dobrom putu.

Smatrala je da škola ne treba da neguje stil, već da svačijem stilu pristupi drugačije. Preduzetništvo zato i prepoznaje kao put na kome vi morate da stojite iza sopstvenih odluka. Jedna od njih bio je i način početnog finansiranja, a to je da se osloni samo na sebe: sumu novca koju je dobila od roditelja (oko petsto evra) uložila je u liniju aksesoara čija se prodaja odlično pokazala.

Novostečena sredstva uložila je u adaptaciju prostora u kome sada Atelje „živi“. Dugoročni cilj ateljea jeste da zatvori, zaokruži ceo proces, da priča koja ulazi u atelje odatle bukvalno izlazi u novom odelu, i to direktno na tržište.

