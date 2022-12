LANČANA REAKCIJA: Metaverzum ili virtuelni svemir postaje realnost

Kako je metaverzum ili metavers mnogo više od same virtuelne realnosti, u okviru serijala „Lančana reakcija“ pokušavamo da prodremo do same srži toga što ova nova tehnologija može da ponudi. Ukratko možemo reći da je metaverzum približavanje svega što nam fizički nije dostupno u okviru jedne platforme. O tome kako to sve izgleda danas, a kako će izgledati u budućnosti razgovaramo s našim stručnjakom Zoranom Tadićem, direktorom i suvlasnikom kompanije ITS 42 i programskim direktorom TMRW konferencije, najveće NFT/Metavers konferencije u Evropi, koja je bila organizovana kod nas prošle godine.

Budućnost metaversa izgleda obećavajuće i uzbudljivo. Metavers ili virtuelni svemir predstavlja globalno onlajn okruženje u kojem ljudi mogu vršiti interakcije, raditi, učiti i zabavljati se u virtuelnom svetu, kaže na početku intervjua za Kurir Zoran Tadić.

- To se može ostvariti preko različitih tehnologija kao što su računarske igre, virtuelne i proširene stvarnosti, te onlajn platforme za razmenu sadržaja - precizira Tadić.

Na pitanje koji sve tipovi metaversa postoje, naš sagovornik kaže da ih možemo ovako podeliti:

1. Virtuelni svetovi

Ovo su digitalne simulacije stvarnog sveta ili alternativnih svetova u kojima korisnici mogu stvoriti svoje likove i učestvovati u različitim aktivnostima. Na primer, Second Life je virtuelni svet u kojem korisnici mogu graditi svoje vlastite nekretnine, kupovati i prodavati proizvode i učestvovati u različitim zajednicama.

2. Onlajn igrice

Ovi metaversi fokusirani su na igranje igara u stvarnom vremenu i često se grade oko nekog specifičnog žanra, poput MMORPG (Massively Multiplayer Online Role-Playing Game). World of Warcraft je primer takve igrice.

3. Virtuelne realnosti

vi metaversi su stvoreni za korišćenje s tehnologijom virtuelne realnosti (VR) i omogućuju korisnicima da se osećaju kao da su u stvarnom svetu, uprkos tome što su fizički daleko od njega. Na primer, virtuelna rijaliti igra The Matrix Online omogućavala je korisnicima da istražuju digitalnu verziju sveta iz filma.

4. Eksperimentalni metavers

Ovi metaversi su fokusirani na istraživanje i eksperimentisanje s novim tehnologijama i konceptima. Na primer, High Fidelity je metavers koji se koristi za testiranje novih tehnologija za virtuelnu realnost i koji omogućuje korisnicima da kreiraju svoje vlastite virtuelne svetove.

Koji je najveći potencijal metaverzuma?

- To je svakako njegova sposobnost da poveže ljude iz celog sveta, bez obzira na geografsku lokaciju ili vreme. To može biti posebno korisno u vreme kada su međunarodna putovanja ograničena ili nemoguća, kao što je to bio slučaj u vreme pandemije kovida 19. Metavers takođe omogućuje ljudima da steknu nova iskustva i nauče nove stvari interakcijom s drugim korisnicima ili pregledanjem virtuelnih izložbi i muzeja.

Uprkos prednostima, metavers nosi određene izazove i brige.

- Jedna od glavnih briga je pitanje privatnosti i sigurnosti u virtuelnom svetu. Korisnici treba da budu svesni mogućnosti da se njihove lične informacije mogu koristiti nezakonito ili da se mogu susresti s fišing (phishing) napadima i drugim oblicima onlajn prevara. Osim toga, postoje i pitanja ekonomske isplativosti metaversa, kao i toga kako će se razvijati i regulisati ovaj virtuelni svet.

Međutim, verujemo da će Metavers u budućnosti transformisati način na koji ljudi komuniciraju, rade i se zabavljaju. Verujemo da će se razviti nove tehnologije koje će omogućiti bolju sigurnost, privatnost i isplativost u metaversu, što će dovesti do još većeg razvoja ovog virtualnog sveta.

TOKOM 2023. BIĆE ODRŽANE TRI TMRW KONFERENCIJE Najeminentniji stručnjaci na jednom mestu Koliko događaji kao što je Tomorrow konferencija pomažu ljudima da se edukuju o vebu 3? - Tomorrow konferencija (www.tmrwconf.net), kao najveća evropska konferencija iz oblasti blokčejn tehnologija, a prvenstveno NFT/kripto i metaversa, pomaže ljudima da se edukuju o vebu 3 jer dovodi najeminentnije stručnjake iz različitih oblasti koji predaju i organizuju radionice o temama vezanim za veb 3 tehnologije kao što su blokčejn, decentralizovani internet, smart kontrakti i slično. Ovakvi događaji daju priliku ljudima da čuju od autoritativnih izvora i da nauče nove stvari o ovom području. Međutim, koliko će ljudi biti edukovani o vebu 3 zavisi i od njihove spremnosti da uče i uključe se u diskusije i aktivnosti na konferenciji. TMRW konferencija održava se tri puta godišnje, a u 2023. održaće se u Dubaiju, Beogradu i Barseloni, sa više od 100 govornika po konferenciji.

