Tema nekadašnjih SF romana danas je svet u kome živimo i nije ni čudo što nam je digitalni identitet važniji od realnog (VIDEO)

Deo po deo, blok na blok - „Lančana reakcija“ razlaže kompleksne teme. Počevši od pojmova kriptovaluta i blokčejn tehnologija, preko njihovih svakodnevnih primena u brojnim industrijama, dolazimo i do NFT.

S doktorom književnih nauka i rukovodiocem Centra za nauku Univerzitetske biblioteke Vasilijem Milnovićem i Dušanom Žicom, kreativnim direktorom i osnivačem 2142, pričamo o, na prvi pogled, nespojivim stvarima – književnosti i umetnosti uopšte i inovacionim tehologijama.

Motivi iz SF književnosti danas su realnost

- Zanimljvo je - primećuje Milnović - kako je SF književnost uspevala da prepozna trenutak, pa su motivi koji su pre nekoliko godina bili samo književni sada zaživeli. Naročito u pogledu metaverzuma. I sam termin dolazi iz književnosti, pojavio se još 1992. godine.

S druge strane, o vezi književnosti i metarversa, Žica kaže da „književnost oduvek prikazuje u nekom trenutku šta će se desiti“.

NFT – proizvod s digitalnim barkodom i logom koji evidentira promene

Takođe, ova dvojica stručnjaka nam demistifikuju pojam NFT, za mnoge i dalje veoma mističan, a upitan šta sve može da bude NFT, Dušan navodi:

- Sve što je proizvod - knjiga, strip, video-igra, sve će to za koju godinu biti bazirano na nekom blokčejnu i biće vezano za digitalni barkod koji u sebi sadži log svih promena korisnika tog predmeta do tada. To je NFT. Sve će to biti deo jedne nove mreže koja se trenutno izgrađuje - kaže na početku razgovora Žica.

Zanimljivo je da se oko 100.000 milionera pojavilo u poslednje četiri godine, konkretno ljudi koji su zaradili novac u vezi s blokčejn tehnologijom.

- Onda se pojavio NFT, da imaš ograničen broj nekih digitalnih proizvoda, predmeta, objekata, skica, crteža. Sve može da bude NFT, čemu god dodeliš taj digitalni barkod koji u sebi nosi log zapis šta se s njim dešavalo, kako se menjao, ko je bio vlasnik.

On navodi još jednu zanimljivost, a to je da je prosek godina gejmera u svetu 37, i da među njima ima više žena iznad 18 godina nego muškaraca ispod 18 godina.

Evo šta nas čeka u budućnosti

Kakve promene nas u budućnosti očekuju, u kom domenu, za Milnovića nema dileme:

- Mislim da će biti promena i da će printane stvari u budućnosti biti veoma skupe, jer će biti ekskluzivne, dok će ono digitalno biti dostupno. Već sada je kolumbijska biblioteka bez knjiga, kompletno je digitalizovana. Mnoge moje kolege gledaju negativno na čitav taj process, jer se drže Hajdegerove tvrdnje i smatraju da će tehniticitet preuzeti sve prerogative humaniteta. Neki savremeni teoretičari kažu da će spor svih tehnologija biti rešen pobedom videologije. Naravno, taj trend postoji i on je ozbiljan, ali inovacione tehnologije su deo svakog ozbiljnijeg naučnog ili kulturnog projekta.

