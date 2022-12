POVEĆANJE CENE STRUJE I GASA? Bušatlija o ugovoru koji će POREMETITI javne finansije: EPS postaje akcionarsko društvo!

Međunarodni monetarni fond je tražio Srbiji da do maja 2024. godine mora da se uskladi cena električne energije.

To će morati da uradi prema Memorandumu o ekonomskim i finansijskim politikama gde se nalazi i plan za Srbiju.

U Memorandumu i ekonomskim i finansijskim politikama piše da je postepeno povećanje cena gasa i struje neophodno, a kao prvi korak se navodi poskupljenje električne energije od 8 odsto.

Povodom obraloženja ove teme gost u "Redakciji" je Mahmud Bušatlija, savetnik za razvoj i investicije.

POVEĆANJE CENE STRUJE I GASA! U januaru Srbiju očekuje ugovor koji će POREMETITI javne finansije: EPS postaje akcionarsko društvo!

On je razjasnio zamerke ovog ugovora, kao i promene do kojih će doći.

- Moramo da znamo jednu stvar, MMF u januaru treba da potpiše ugovor sa Srbijom o standby aranžmanu. To znači da MMF ulazi u javne finansije, u budžet naš i tako sugeriše način rešavanja problema u vezi javnih finansija, a ovde su one veoma pogođene. Međutim, ne prihvatljivo je jer bi nama MMF trebalo da sugeriše kako da osposobimo državne firme, kako one ne bi opterećivale građane, već radile svoj posao. Najlakše je reći 'povećajte cene struje' uopšte ne razmatrajući da li ćemo imati novca za to - rekao je Bušatlija, pa dodao:

- Morate rekonstruisati firme iznutra. Činjenica da će EPS postati akcionarsko društvo ne znači ništa. Čak i sa stanovništva očekivane privatizacije ne znači ništa ta promena iz d.o.o u a.d.

