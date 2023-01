OVI POSLOVI ĆE BITI NAJTRAŽENIJI U 2023. GODINI: Plate i do 8.000 evra, a ovo zanimanje je NAJBOLJE PLAĆENO

Verovatno nikoga ne iznenađuje podatak da će radnici u IT sektoru biti najtraženiji i tokom 2023. godine. Posla će biti za građane svih stepena obrazovanja, a zarade će varirati - od minimalca do nekoliko hiljada evra.

Da će poslovi u okviru IT sektora biti traženi i u 2023. godini potvrdio je Miloš Turinski ispred Infostud poslovi. Prema njegovim rečima, razlog za to leži u tome što je, iako deluje da se svaka druga osoba bavi nekim poslom u IT industriji, i dalje prisutan visoki deficit.

IT sektor

- Ovaj sektor se brzo razvija, a školstvo ne može da isprati to, pa iako se povećavaju kvote za upis, to i dalje nije dovoljno, tako da će programerski poslovi biti traženi u 2023. godini - kaže Turinski.

Kako sagovornik objašnjava, posebno će biti potrebni mediori, odnosno ljudi sa minimum tri godine iskustva i seniori, koji imaju iza sebe barem pet godina rada u struci. Inače, ovo je sektor u kojem najviše može da se zaradi, pa prosečna plata iznosi 1.600 evra, ali može da se zaradi i više od 8.000. Takođe, veliki broj IT stručnjaka nema formalno obrazovanje u ovoj oblasti, s obzirom na sve veći broj kurseva.

foto: Profimedia

Kontrola leta

Na drugom mestu je zanimanje za koje je formalno obrazovanje obavezno, ali su plate i više nego primamljive, a to je kontrola leta.

- Ovo je do kraja 2022. bilo zanimanje koje je bilo najbolje plaćeno, ali verujem da će tokom 2023. da se desi preokret, pa da će kontrola leta biti na drugom mestu, posle IT-a - kaže Turinski.

I zaista, plate kontrolora leta su vrlo visoke, pogotovo kada se uporede sa srpskim prosekom. Građani koji se bave ovim poslom zarađuju između 200.000 i 500.000 dinara mesečno.

Zanati

- Čak i pre pandemije, bio je izražen deficit zanatlija, a tek sada on dolazi do izražaja. A da ima potrebe za većim brojem ljudi u zanatstvu dokazuje i činjenica da mi uvozimo radnu snagu. Tržište rada i školstvo ovde nisu u skladu, ali je možda još veći problem što mladi nisu dovoljno zainteresovani - kaže Turinski.

foto: Profimedia

Tako su traženi automehaničari, stolari, pekari, vodoinstalateri, moleri i građevinski radnici. Što se tiče plata, automehaničar na mesečnom nivou može da zaradi i do 150.000 dinara, baš kao i stolar. Ponude koje se povremeno nađu na oglasima deluju i nerealno. Tako neki poslodavci vodoinstalaterima nude 240.000, a molerima 150.000 dinara mesečno.

Prodaja

Kako Turinski ističe, sektor trgovine tražen je u proteklih 20 godina, a nema razloga da se to ne ponovi i u ovoj godini. Plate u ovom sektoru variraju. Tako zaposleni u malim prodavnicama često rade za minimalac, ali u velikim kompanijama mesečna plata može da bude i 100.000 dinara.

Elektrotehnika i mašinstvo

Turinski dodaje da će u godini koja je pred nama biti traženi i radnici u elektrotehničkom i mašinskom sektoru. Tako inženjeri koji su se obrazovali na Elektrotehničkom ili Mašinskom fakultetu, mogu da zarade, u proseku, do 135.000 dinara.

foto: AP/Ilustracija

Na birou najmanje doktora nauka

Prema zvaničnim podacima Agencije za zapošljavanje, vidi se da na birou ima najmanje doktora nauka, i to u oblasti filozofije, menadžmenta i hemijskih tehnologija.

Svega šest manipulanata u tekstilstvu trenutno čeka na birou. Manipulanti su zapravo niži službenici, najčešće radnici u fabrikama. Takođe, svega po nekoliko građana koji znaju da prave mašine čeka na posao. Što se tiče zarada, neki radnici u fabrikama rade za minimalac, a neki za više od 80.000 dinara, u zavinosti od same fabrike.

Još jedno zanimanje gde na posao čeka samo nekoliko ljudi su poštanski službenici. U zavisnosti od toga šta je u opisu posla, kao i godina iskustva, plate idu od minimalca, do oko 70.000 dinara.

(Kurir.rs/Nova)