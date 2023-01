ČEKA NAS SKUPO LETOVANJE! Privatni smeštaj u Grčkoj poskupeo 5 do 10 odsto, a hotelski do 20, OVO SU CENE za Egipat i Tursku

Turističke agencije su istakle „first minute“ ponude za letnju sezonu 2023. i na prvi pogled se može zaključiti da su cene aranžmana znatno veće. Tamo gde su cene ostale iste kao prethodne godine uglavnom je smanjen broj dana korišćenja usluge.

Zbog povećanja cena goriva i svih ostalih usluga, usled inflacije na globalnom nivou, bilo je očekivano da i kod nas dođe do poskupljenja u turističkom sektoru, kaže za Biznis.rs direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija (YUTA) Aleksandar Seničić.

"Iz iskustva znamo da se cene neće vratiti na prethodne iznose. Hotelske usluge su poskupele na svim destinacijama, te je usledilo i povećanje njihovih cena prema turističkim agencijama i kupcima", dodaje Seničić.

Prema rečima našeg sagovornika, privatni smeštaj u Grčkoj poskupeo je od pet do 10 odsto, a hotelski do 20 odsto. U Egiptu i Turskoj cene su više za 10 do 20 odsto u odnosu na prošlu i 2021. godinu.

"Treba imati u vidu i to da mi ne možemo trenutno dati konkretne primere, jer oni zavise od kvaliteta i usluge hotela, kao i termina kada se putuje. Značajno poskupljenje biće za avionske destinacije, jer su cene avio-karata znatno povećane. Čarter letovi sa kompanijom Air Serbia, koje agencije realizuju tokom letnje sezone, još uvek nisu do kraja ugovoreni, te nemamo konačne cene", ističe direktor YUTE.

Interesovanje za „first minute“ aranžmane u ovo vreme je nešto sasvim normalno, ali ono počinje već u novembru.

"Prodaja je na prošlogodišnjem nivou, a popusti su veliki za one koji već sada odluče da uplate aranžmane. Jedina mana kada se govori o ranijim uplatama je dug period do realizacije, jer za to vreme može doći do nekih nepredviđenih okolnosti, u šta smo se uverili u vreme covida", kaže Aleksandar Seničić i dodaje da se neka nepredviđena okolnost poput bolesti ili smrtnog slučaja ne može predvideti.

"Kod first minute aranžmana cela suma mora odmah da se uplati, jer taj novac agencije prebacuju na račun stranih partnera da bi dobile povoljnu cenu. Zbog rizika putnicima se preporučuje da kupe osiguranje od otkaza putovanja. Ono im omogućava da u slučaju nepredviđenih okolnosti povrate novac", navodi naš sagovornik.

Ova polisa može se kupiti u turističkoj agenciji, ali i kod osiguravajućih kuća. Cena polise se obično kreće od dva do četiri odsto ukupne vrednosti aranžmana, pa ako je odmor po ceni od 800 evra, za polisu je potrebno izdvojiti od 16 do 32 evra.

"To je najbolji način osiguranja, a kada nemate tu polisu nije moguće otkazati aranžman bez plaćanja penala", ističe Seničić i podseća i na kupovinu putnog zdravstvenog osiguranja.

