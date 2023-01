OSTAO BEZ DOMA, MENJAO 6 OSNOVNIH ŠKOLA, SVI GA PONIŽAVALI! Inspirativna priča uspešnog biznismena: OVO je bio prelomni momenat!

Čovek koji je zbog društvenih mreža kupio tri stana. Deluje i zrači osmesima, na njegovim klipovima se stalno akcentuje pozitivna energija.

Ovog puta, pričao je o tamnijoj strani svog života, odnosno o periodu odrastanja.

Gost "Realne priče" bio je Milan Maglov, stručnjak za marketing.

Iako postoje komentari gde ljudi govore da je "Maglovu lako i da mu je sve palo sa neba", on je demantovao to otkrivši u kolikoj nemaštini je živeo. Ipak, smatra da ga je optimizam držao fokusiranim i da je u njemu pronalazio šansu za napredak.

- To jeste činjenično stanje. Ljudi često krive porodicu, zemlju u kojoj žive, predsednika, svakakvih uslova... Samim tim umeju da kažu za nekog ko je uspeo da je njemu lako i da se samo smeje i dobija pare. Međutim, iza mene je teška životna priča. Mogu da pričam o tome kako sam kao dete izgubio više puta sve, moja porodica je prosto izgubila dom dva puta u ratnim okolnostima, odrastao sam u ratu, bez igračaka i bilo kakvih uslova, nismo imali struju u kući... Mogu da pričam o tim potresnim momentima i da argumentovano prihvatim da sam tužan i da mi je loše - započeo je Maglov, pa nastavio:

- Menjao sam šest osnovnih škola. To zaista jesu bile strašne stvari, ali je tu proradio moj optimizam, pa izvlačim neke najbolje stvari koje me osnažuju i tako sam došao tu gde jesam. Da je bilo teško tada, bilo je. Dolazio sam u situacije da me u osnovnoj školi nazivaju izbeglicom i da me ponižavaju. To su bile neprijatne i tužne situacije, doduše, neki prelomni momenat se dogodio u drugoj srednje. Osećao sam se tada kao da sam došao na svoje i da se ne selim više nigde.

Maglov je u Beograd došao u šestom razredu, pa je ispričao kratak istorijat njegovih selidbi, kao i mesto u kojem je rođen.

- Rođen sam u Hrvatskoj, u jednom malom mestu, Nova Gradiška. Potom sam prelazio u Krajinu kada je krenulo ratno stanje, tamo smo se uselili u drugu kuću. Nakon tri godine, preselili smo se u Bosnu kod tetke, tamo sam promenio dve škole. I konačno smo, u onoj koloni, došli u Beograd - rekao je Maglov.

