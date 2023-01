KURIRI RADE OD 9 DO 17 SATI, A NIKAD SE NE ZNA KAD PAKET STIŽE: Dostava i do 4.000 dinara, a kupci često moraju na paketomate

U današnje vreme je, prema iskustvima mnogih, zaista izazovno "naći se" sa kurirom u isto vreme na datoj adresi, a kako onlajn trgovina raste - tako je problem veći.

Na izvestan način je čak i neshvatljivo radno vreme uglavnom svih kurirskih službi koje bi, po pravilu, trebalo da budu dostupne što je više moguće: uglavnom, kako biste na vreme i gde treba dobili svoj paket.

Rad u smenama je uobičajen za mnoga zanimanja, i recimo, tu se izdvajaju agenti iz kol centara koji pripadaju telekomunikacionim kompanijama.

S druge strane, radno vreme kurirskih službi je od ponedeljka do petka, od 8 do 17 sati - za dostavu, i istim danima od 8 do 16 časova za kol centar.

Iako niko nema nameru da nameće radno vreme bilo kojim privatnim službama niti licima, postavlja se otvoreno pitanje kako uskladiti brzi tempo života klijenata, mahom zaposlenih upravo od 9 do 17h, sa radnim vremenom kurirskih firmi?

Čak i pojedine banke imaju dane kada rade do 19 časova, kao i subotom.

Dodatni je problem što, kada nešto naručite, nikada ne znate tačno da li će biti isporučeno u dan, najpre kuririma, a onda kada će krenuti pošiljka ka vama... Da, imate link za praćenje, ali ne možete potpuno da utičete na dostavu. Onda vam stigne poruke "sad za sad" ili "danas za danas", što mnogima ne daje mnogo prostora za organizaciju.

S druge strane, nije svako u mogućnosti da ostavi poslovnu adresu (firme gde radi), kao lični podatak za dostavu paketa poručenog za lične potrebe.

Drugim rečima, ako bi postojala neka "idealna" taktika za poručivanje, to bi bili ponedeljak/utorak, kako biste bili sigurni da će vam paket stići do kraja radne nedelje.

- Imam problem kada radim vikende, npr nedeljom. Čak i da poručim nešto taj dan, niko ne radi, pa će obraditi zahtev tek sutradan. Dakle, u ponedeljak. A ja te nedelje, recimo, radim do četvrtka. Onda sam u dilemi, koju adresu da ostavim, za slučaj da mi paket stigne u petak, a nisam na poslu - priča M. T. iz Beograda i dodaje da je, stoga, sve više verna paketomatima.

Ono što joj smeta, međutim, jeste što je poštarina sve skuplja i skuplja, a paket opet ne dobijate "na vrata", već idete po njega.

Inače, cene za uslugu isporuke uglavnom idu od 380 dinara (od 0 do 0,5 kg), pa do 4.000 dinara (od 70 do 100 kg).

Inače, u maju 2019, jedna od domaćih vodećih kurirskih službi je izdala sledeće saopštenje:

"Poštovani klijenti,

Obaveštavamo Vas da od 01.06.2019. godine kompanija *** prestaje sa pružanjem dodatne usluge ‐ isporuka prema želji pošiljaoca koja se organizuje subotom. Ekspresna usluga dostave pošiljaka *** podrazumeva dostavu "od vrata do vrata". Sve pošiljke primljene u toku radnog vremena, biće uručene prvog narednog radnog dana.

U skladu sa zahtevima tržišta u poslednje vreme subota je dobila drugačiji tretman nego ranijih godina i u velikom broju slučajeva tretira se kao radni dan.

Kako bi se otklonila sve češća nedoumica, kako na strani pravnika i advokata, tako i stranaka čija su prava dovedena u pitanje zbog različitog i pogrešnog tumačenja i zauzimanja stavova (izjavljivanje reklamacije, prigovora, datum uručenja, dostavljanja…), odlučili smo da se postojeća rešenja, koja se tiču rokova, usaglase i preciziraju kako bi se nesmetano odvijali postupci i dosledno sprovodilo načelo ekonomičnosti i efikasnosti.

Radi otklanjanja svake sumnje, subota nije radni dan. Svi klijenti koji su do sada imali ugovorenu ovakvu vrstu dodatne usluge, od 01.06.2019. godine neće moći da je koriste".

