VESIĆ NAJAVIO TRANZITNE RUTE ZA KAMIONE: Kamioni kod Šida i Batrovaca najčešće izbegavaju auto-put zbog putarine, UVEŠĆEMO I VAGE!

Ministar građevinarstva saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić najavio je danas uvođenje tranzitnih ruta za kamione, u cilju očuvanja saobraćajnica.

On je za televiziju Pink rekao da će tranzitne rute biti na autoputevima, te da će time biti onemogućeni i vozači stranih kamiona da zbog neplaćanja putarine, umesto autoputa koriste lokalne saobraćajnice.

Dodao je da su takvi slučajevi "silaženja" s autoputa posebno evidentirani u blizini prelaza Šid i Batrovci sa Hrvatskom.

Vesić je rekao da vozači domaćih kamiona, "radi ušteda" često opterete vozila većim teretom od predvidjenog te najavio da će i putem automatskih vaga biti kontrolisana njihova nosivost.

foto: Ana Paunković

- U toku je realizacija projekata obnove i uređenja lokaliteta na teritoriji južne i zapadne Srbije, od kojih su najvažniji - put preko Radan planine koji spaja tri banje i Đavolju Varoš i Caričin grad u jednu turističku celinu a meštanima put skraćuje ѕa polovinu a započeti su radovi na parku Čukljenik u Lebanu, na mostu, trgu i amfiteatru u Bojniku dok su završena trim staza i letnja pozornica na citadeli Hisar u Prokuplju i uređen je park i put do brda Hisar u Leskovcu - rekao je Goran Vesić, ministar saobraćaja, građevinarstva i infrastrukture gostujući u Novom vikend jutru Jovane Jeremić na TV PINK.

Vesić je rekao da su do sada završeni ”amfiteatar, trg i park u Ovčar banji, pristanište na jezeru Međuvršje na kome je završeno čišćenje od trave i trske i otpada, urađena je rekonstrukcija železničke stanice Ovčar banja, rekonstrukisana je pristupna saobraćajnica ka vrhu Kablara sa dva parkinga u dužini 1,5 kilometara, Prirodnjački centar i parking manastira Blagoveštenje”.

Ministar Vesić je rekao da je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture odvojilo 1.4 milijarde dinara u budžetu za 2023. godinu za programe integralnog razvije zapadne i južne Srbije.

- Formirali smo Komisiju koju vodi moja pomoćnica Tanja Popović a koja je zadužena za realizaciju ovog programa. Na teriroriji opštine Čačak izgradićemo stakleni vidikovac na vrhu Kablara koji će biti prava tureistička atrakcija a uredićemo centar Ovčar Banje. U Lučanima radimo most a u Kraljevu pešačko – biciklistički most do srednjevekovnog grada Maglič. Srednjevekovni grad Maglič se rekonstruiše a radićemo i kopiju srednjevekovnog sela koje će biti prava turistička atrakcija - rekao je Vesić i dodao:

- U Lebanu radimo biopostrojenje za preradu otpadnih voda sa botaničkom baštom, park Čukljenik i projekat rekonstrukcije Caričinog grada a u Bojniku uređujemo centar ovog mesta i turistički centar Dobre vode. U Medveđi radimo kulturni centar Sijarinska banja, rimsko kupatilo i rekonstrukciju specijalne bolnice Gejzir. U Leskovcu gradimo skladišno distributivni centar za voće i povrće a u Prokuplju kanalizaciju kroz projekat Čista Srbija. U Kuršumliji gradimo vizitorski centar za Đavolju varoš i saobraćajnicu dužine 8 kilometara od Kuršumlijske banje do autoputa.

foto: Printscreen/Pink

Ministar Vesić je rekao da je politika predsednika Aleksandra Vučića razvoj svih delova Srbije i njihovo saobraćajno povezivanje.

- Predsedniku su podjednako važni autoputevi, brze pruge ali izgradnja vizitorskog centar Đavolja varoš, rekonstrukcija srednjevekovnog grada Maglič ili stakleni vidikovac na vrhu Kablara. Samo tako se Srbija razvija. Nema malih i velikih projekata jer svaki projekat koji Srbiju čini boljom je podjednako važan - rekao je ministar.

Kurir.rs/Pink