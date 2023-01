LJUBOMIR NAPUSTIO DRŽAVNI POSAO I POZAJMIO PARE ZA RADNJICU: Sad ga u Požegi zovu kraljem! Evo od čega je napravio svetski biznis

POŽEGA - Iako kožarstvo u Srbiji zbog skupe proizvodnje i ograničenih resursa postaje sve manje zastupljeno, porodica Marjanović iz Požege duže od tri decenije prkosi svim statistikama.

Ljubomir je počeo u maloj zanatskoj radnji prvo da popravlja kaiševe, a onda je rešio i da ih pravi. Brzo je shvatio da samo kvalitetom može krenuti stazom uspeha i zato je u svaki primerak ulagao puno truda, vremena i pažnje, ali i najkvalitenije kože.

- Odmah na početku sam znao, ili ćemo praviti prave kožne kaiševe ili ih onda nećemo ni praviti. Napustio sam sigurnost državnog posla i krenuo u nepoznato. Prvi novac sam pozajmio kako bih razvio posao. Znao sam samo da ne želim biti običan majstor, već da pravim nešto što niko drugi nema. U tome smo moja porodica i ja uspeli", rekao je Ljubomir za RINU.

Marjanovići su samo još jedan dokaz da bez rizika, nema uspeha i da ukoliko nešto želite da radite morate sve od sebe dati i ne štedeti se. Nakon što su njegovi kožni kaiševi krenuli da se prodaju "kao alva", njihova ponuda se proširila na celokupnu kožnu galanteriju. Kvalitet je ponovo bio imperativ. Danas njihova firma broji 40 radnika i preko 340 različitih artikala. U posao je uključena čitava porodica.

- Moja žena je sve vreme u proizvodnji, pazi tokom pakovanja da se ne podvuče neki feler. Deca su takođe uključena u posao, što me izuzetno raduje. Nama je satisfakcija kada zapošljavamo ljude i uspevamo da pre svega zadržimo decu da ostanu u ovoj maloj sredini što i uspevamo", kaže ovaj Požežanin.

Kožni proizvodi iz Požege obišli su čitav svet i završili u rukama kao poklon naše vlade poznatim domaćim i stranim ličnostima. Neki od njih smešteni su čak i na policama ruskog predsednika Vladimira Putina.

- Kada je prvi put došao Putin, patrijarh mu je poklonio Orden Svetog Save prvog reda, a to je radila naša firma, a dobio je i Bibliju ukoričenu našom kožom. Za sledeći Putinov dolazak, zvali su nas da za šest flaša rakije uradimo sanduk kao kofer i to smo takođe završili. Razlika u kvalitetu se uvek vidi, možete jeftinije naći kod Kineza ili od onih što nas kopiraju, ali to svakako nije to", ističe Ljubomir.

U sličnom pogonu ponikao i ovaj ministar

Ove vredne i preduzetne ljude obišao je i ministar trgovine u Vladi Srbije, Tomislav Momirović, koji i sam potiče iz porodice koja se bavi kožarstvom.

- Hvala im što su stvorili jednu ozbiljnu porodičnu kompaniju. Veliki su izazovi pred njima, tržište je surovo. Ja sam porastao u jednom ovakvom pogonu i svi ljudi znaju da sam ja čovek iz privatnog sektora i odlično znam kako je kada osetiš miris kože i lepka, to vam uđe pod kožu i teško je napustiti ovakav jedan biznis koji ima neverovatnu perspektivu u gradu koji se neverovatnom brzinom razvija.

Ovakva kompanija sa ovakvim kvalitetom ima neverovatnu perspektivu, i mi kao Vlada RS uvek ćemo stajati iza ovakvih domaćih brendova, rekao je ministar trgovine Tomislav Momirović i dodao da je jedan od prioriteta stvoriti još bolje uslove da kompanije poput ove mogu da se razvijaju, stvarajući društevni proizvod i brend Srbije.

