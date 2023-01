U TOKU JE SERIJA BESPLATNIH EFFIE TRENINGA

Ostalo je manje od mesec dana do početka prijavljivanja za Effie Awards Serbia, a organizator (Međunarodno udruženje za marketinške komunikacije – IAA Srbija) najavljuje naredna tri treninga posvećena pisanju kvalitetnih prijava. Treninge vode predstavnici kompanija i agencija sa najvećim brojem osvojenih Effie nagrada u Srbiji.

Za 23. januar zakazan je trening pod nazivom Whoever Controls the Media, Controls the Mind. Predavači, Iva Đurković (Managing Director, OMD Media) i Dragan Mandić (Account Director, OMD Media), govoriće o medijskom dodatku u Effie prijavi.

foto: Promo

Kada obrazlažete svoju medijsku strategiju, uvek vodite računa da je ona vezivno tkivo između vaše strateške ideje i definisanih ciljeva koje želite da ostvarite. Ukažite na to kako je ova strategija odgovarala na izazov sa kojim se vaš brend suočavao i na koji način su mediji pomogli ostvarivanju ciljeva koje je brend definisao? Definišite prioritete i fokusirajte se da objasnite ono što su bili ključni aspekti vaše strategije, tj. ulaganja i izbore koji su najviše uticali na uspešno ostvarenje ciljeva. Nemojte pretpostavljati da se bilo šta podrazumeva, poručuje predavač Iva Đurković (Managing Director, OMD Media)

Treći trening po redu, koji će biti održan 27. januara posvećen je veštini pisanja radova (storytelling-u) i drugim važnim segmentima kvalitetne prijave. Predavanje pod nazivom Tajni sastojci dobre Effie prijave održaće Katarina Pribićević (Strategy & Growth Director, McCann Belgrade) i Tanja Petrović, (Innovation Strategy Director Europe, TCCC).

Počnite sa pripremom kejsa već od brifing sesije sa klijentom. Odmah.I stil je važan. Pišite direktno i iskreno, koncizno i jasno. Pišite za svoje kolege, bez arogancije i složenica. Neka sa vama ne bude neizvesnosti. Unapred predviđajte pitanja koja bi žiri mogao postaviti i odgovarajte na njih, kaže Katarina Pribićević (Strategy & Growth Director, McCann Belgrade)

Poslednji trening u ovom bloku, I Wish I Was Special, posvećen je specijalizovanim kategorijama, odnosno njihovom specifičnom zahtevu prema takmičarima. Svi zainteresovani će imati priliku da 1. feburara čuju Đorđa Trikoša (Insight & Communication Strategist, Ovation BBDO) i Peđu Mitrovića (Consulting & Business Innovation, Ovation BBDO), koji će podeliti svoje iskustvo i dati najvažnije savete za prijavljivanje radova u ovim kategorijama.

I onda kada vam deluje preteško, pa i nemoguće, da objasnite da je upravo vaša kampanja dovela do nekog poslovnog rezultata, postoji makar jedan ugao, kontekstualna činjenica ili izazov s kojim se vaša kampanja susrela koji potkrepljuje vaš snažan osećaj da jeste. Pristupite podacima temeljno i pošteno. Čak i zabeleženi pad nekog indikatora može da ukazuje na uspeh ukoliko ste u stanju da pokažete da bi u odsustvu vaše kampanje taj pad bio veći. Ta potraga za dokazima će svakako unaprediti vaše svakodnevno razumevanje marketinških izazova, poručuje Đorđe Trikoš (Insight & Communication Strategist, Ovation BBDO)

Pomenuti treninzi biće održani putem Zoom platforme, počinju u 15.00h, a traju 60 minuta. Svi zainteresovani se mogu prijaviti slanjem mejla na adresu office@effie.rs.

Promo