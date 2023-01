ZBOG NIŽIH KIRIJA PODSTANARI ODLAZE U OVAJ GRAD BLIZU BEOGRADA! Stan od 100 kvadrata ovde se može iznajmiti za manje od 500 evra

Poslednjih godina sve češće čujemo da je Pančevo grad koji postaje sve poželjnije mesto za život, što zbog visokih plata u stranim kompanijama, ulaganja u infrastrukturu i sl. Sada u svetlu kontinuiranog rasta kirija, nemali broj Beograđana se odlučuje da se preseli u grad sa one strane Dunava.

Kako kažu sagovornici koji su se odlučili na ovaj potez, razloga ima nekoliko. Na prvom mestu cena najma, koja je na centralnim lokacijama u Pančevu osetno manja od Beograda. Prema podacima sajta koji se bavi nekretninama, prosečna kirija u decembru 2022. u Pančevu je bila 9,1 evro po kvadratu, dakle za stan od 50 kvadrata u centru Pančeva vas izađe oko 450 evra, isto koliko i stan na Mirijevu, Čukarici, Rakovici... Zanimljivo je da je na primer, renoviran stan od 97 kvadrata oglašen da se izdaje po ceni od 490 evra. Radi se o četvorosobnom stanu, koji je kako kažu vlasnici nedavno renoviran, i koji je luksuzno opremljen, sa komplet belom tehnikom, nameštajem...

Druga najveća prednost Pančeva je njegova dobra povezanost sa prestonicom. Grad se nalazi na 19 kilometara od Beograda, i kako nam pričaju sagovornici, od glavne autobuske stanice u gradu na Tamišu do Pančevačkog mosta u Beogradu stiže se autobusom za oko 25 minuta, a za još 10 do 15 do gotovo svih centralnih destinacija u prestonici. Automobilom je to i značajno brže.

- Koliko brzo stignete do Beograda zavisi od tajminga i organizacije. Na primer, sa posla kada se vraćam, a radim u centru Beograda, ako krenem pre 17 sati hvata me špic. Ali, ako krenem samo 15 minuta kasnije stižem bukvalno za manje od 20 minuta do stana u Pančevu, kaže V. C. (29).

On dodaje, da se odlučio prošle godine da se preseli u Pančevo isključivo zbog cene izdavanja stana.

- Krajem 2021. kada sam odlučio da se selim, kirije u Pančevu su bile daleko niže nego u Beogradu, iako se sada situacija nešto promenila. Jednosoban stan, od 55 kvadrata, u kom sada živim sa devojkom, smo pronašli za 250 evra u tom trenutku. Sve mi je blizu, manje su gužve generalno. Devojka i ja sada gledamo i da kupimo neki stan ovde, kaže naš sagovornik i dodaje: "Postoji taj dodatan trošak, za gorivo, ali s'obzirom da vozim ekonomičan auto, razliku ni ne osetim".

Agent za nekretnine jedne tamošnje agencije, kaže da se trenutno se u Pančevu trenutno najviše izdaju novoizgrađeni luksuzni stanovi i garsonjere.

- Što se tiče pomenutih stanova, oni se sve više izdaju. Površine su oko 50 do 60 kvadrata, a izdaju se u zavisnosti od lokacija i za oko 500 evra. Sa druge strane, garosnjere poslednjih meseci takođe dobro idu, i izdaju se po ceni od 200 do 300 evra, objašnjava Marko Jandrić.

On ističe da su u poslednje vreme imali nekoliko upita Beograđana, i dodaje da i dalje osetan priliv Rusa u Pančevo.

- Doduše broj ruskih državljana trenutno nije kao što je bio u oktobru i novembru. Svi oni traže da iznajmljuju opremljene stanove. I jedni i drugi kada se odluče da kupe nekretninu, biraju da kupe luksuznije jednosobne i jednoiposobne stanove do 50 kvadrata. Čak je u poslednje vreme čest slučaj da naši sugrađani kupuju te nekretnine kao vid investicije, pa ih posle izdaju po pomenutim cenama od 400 do 500 evra mesečno, zaključuje on.

