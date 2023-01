PRAKTIČNI SAVETI PRI KUPOVINI NEKRETNINA! Advokat Popović otkrio KLJUČNE KORAKE koji će vas zaštititi od mogućih malverzacija

Rat u Ukrajini uzdrmao je i tržište nekretnina u Srbiji, a dok su gotovo godinu dana cene kvadrata ubrzano rasle, rasla je i cena najma nekretnina.

Mnogi su ovu situaciju iskoristili za lepu zaradu, a tektonski poremećaji na tržištu nekretnina dali su prostora i prevarantima.

Milan Popović, advokat i Nenad Đorđević, predsednik upravnog odbora "Klaster nekretnina".

01:44 Praktični saveti pri kupovini nekretnina

Popović je dao praktične savete za zaštitu pri kupovini nekretnina.

- Nisam siguran koliko je sve vezano za krizu. Ko je sklon prevari, prodaće vam nešto što nije njegovo, ali moguće je da ima veze sa stanjem u državi. Prevara je uvek bilo i biće - započeo je, pa uputio kupce kako postupati pri kupovini.

- Prvo se uverite da je lice sa kojim razgovarate vlasnik i to da je upisan u katastar neprokretnosti. Možete dobiti listu nepokretnosti od notara, ili od katastra, a to košta 1.000 dinara, gore, dole. Naredni korak je da se proveri njegov osnov sticanja. Da li je on to kupio, nasledio, ili ima ugovor o poklonu i proveriti da li se u sudu vodi neki postupak kojim se osporava to njegovo vlasništvo... - rekao je Popović.

