Kompleks CROWN PEAKS na Kopaoniku dobija svoju formu

Na Kopaoniku, na velikoj Gobelji je tokom Jula meseca počeo sa gradnjom komleks Crown Peaks. Ljubitelji skijanja i zaljubljenici u prirodu će biti u prilici da uživaju jedan od najlepših pogleda u Srbiji.

Crown Peaks je zaista drugačiji – to je skijaški san! Jer se nalazi na vrhu Gobelja na preko 1.800m i baš sa tog mesta se pruža jedan od najlepših pogleda u Srbiji.

Prva i najveća prednost kompleksa je što iz svog apartmana izlazite pravo na stazu. Ne morate preći ni korak sa skijama na ramenu, jer ski staza počinje već na vratima kompleksa. Svaki apartman poseduje prilaz skijašnici u kojoj se može ostaviti kompletna oprema, pri čemu su hodnici koji vode ka skijašnici topli i suvi, tako da skijaš može direktno iz cipela za skijanje da pređe u papuče! Direktno uz skijašnicu nalazi se i Apres Ski salon, u kome skijaše čeka mesto pored kamina, kako bi u prijatnoj atmosferi mogli da razmene utiske sa staze, ili da popiju kafu pre nego što se ponovo upute na planinske vrhove. Reč je o kompletnom ski in/ski out konceptu, bez ikakvih međufaza za stizanje od skijašnice do staze ili od skijašnice do tople atmosfere ski cafe-a i apartmana.

Pored svih sadržaja koje ima, a to su skijašnica, Apres Ski, Restoran, zatvoren bazen, Spa centar, teretana, market, igraonica za decu, bioskop, Ski bus i mnogo toga još, istinski ljubitelji prirode se, pored skijanja u zimskom, u letnjem periodu mogu baviti hikingom, branjem borovnica, šetnjom po šumskim stazama, vožnjom bicikala ili kvada, a sve to u neposrednoj blizini kompleksa. Ili se mogu oprobati u jedrenju ili veslanju na obližnjem jezeru na svega 45min od kompleksa. Izbori su razni za sve uživaoce skijanja i prirode. Kompleks će biti završen na jesen 2024. pa će za skijašku sezonu 2024/25 biti potpuno spreman.

Više informacija o kompleksu možete pronaći na sajtu www.crownpeaks.rs

