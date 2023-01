NBS IZBACUJE NOVE KOVANICE: Od 31. januara pušta se u opticaj kovani novac u apoenima od jedan, dva i pet dinara

Narodna banka Srbije (NBS) pustiće 31. januara u opticaj kovani novac u apoenima od jedan, dva i pet dinara sa oznakom godine kovanja 2023. godine. To bi trebalo da ublaži nestašicu koja je prethodnih meseci nastala zbog nedostaka kovanica, pre svega u većim iznosima od 10 i 20 dinara.

Mnogi građani koji su prethodnih meseci kupovali kafu i ostale napitke i hranu širom Srbije ostajali su bez novca, jer im automati nisu vraćali kusur.

Iz jedne kompanije koja postavlja samouslužne "kafiće“ preporučili su korisnicima da uplaćuju tačan iznos, jer postoji mogućnost da im automat ne vrati ostatak novca.

Naveli su da je "na teritoriji Srbije došlo do nestašice i otežanog snabdevanja kovanicama od pet, 10 i 20 dinara“.

Narodna banka Srbije već skoro 10 godina ne pušta u opticaj nove kovanice od 10 i 20 dinara, pa je njihova količina ograničena, što povećava potražnju za kovanim novcem u manjim apoenima. Upravo će tu količinu NBS nadoknaditi puštanjem novih apoena kovanog novca od jedan, dva i pet dinara.

U centralnoj banci kažu da se ni ovog puta nisu odlučili za kovanje novca u apoenima od 10 i 20 dinara, jer im se to – ne isplati zbog cena metala.

"Od 2012. godine NBS više ne izrađuje kovani novac od 10 i 20 dinara, prvenstveno zbog troškova izrade koji premašuju nominalnu vrednost kovanog novca“, rekli su i nacionalnoj banci.

Kako su objasnili, u periodu od 2003. do 2005. godine ti apoeni kovanog novca izrađivani su u većem tiražu, a od 2006. do 2012. u manjem tiražu, dok se od 2006. godine do danas izrađuju novčanice apoena od 10 i 20 dinara koje su paralelno u opticaju s kovanicama apoena od 10 i 20 dinara.

