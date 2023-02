POLOVNJACI KOJE SRBI NAJVIŠE KUPUJU POSKUPELI OD 500 DO 1.500 EVRA! Eksperti najavljuju nove cene automobila, OVO SU DOBRE VESTI!

Uprkos globalnom povećanju životnih troškova - poskupljenju hrane, stanovanja, goriva... interesovanje građana Srbije za kupovinu automobila u 2022. godini je poraslo, barem kad je reč o statistici onlajn prodavaca.

Tako je lane registrovano 28.835 novih prvi put registrovanih putničkih i lakih komercijalnih vozila u Srbiji, što je približno 25 odsto ukupno novoregistrovanih vozila, a preostalih 75 odsto čine polovna vozila, kaže za Kurir Saša Mitrović, head vertikale Auto-moto i Nautika u Sasomange.

On ističe da se nakon perioda pandemije i poskupljenja sirovina i komponenti neophodnih za proizvodnju proizvodnja novih vozila konsoliduje, ali da je prodaja polovnjaka pod pritiskom povećanja cena i otežane nabavke iz EU, usled drastičnog poskupljenje prevoza vozila do prodavca, povećanja cena carinjenja, kao i samih ukupnih troškova poslovanja i oglašavanja.

- Vozila cenovnog ranga do 8.000 evra u 2021. godini, pod uticajem povećanja navedenih troškova, poskupela su do 3.000 evra u 2022, čemu je doprinela povećana potražnja, naročito u drugoj polovini godine, kao i nedostupnost novih vozila na lagerima, sa izuzetno dugim rokovima isporuke do godinu dana - kaže Mitrović.

Trendovi Garancije digle cenu l Saša Mitrović ističe da se na tržištu polovnih automobila očekuju niže cene, na šta će naročit uticaj imati dostupnost polovnih vozila na tržištu Evropske unije. - Jedan od razloga za prošlogodišnje povećanje cena polovnih vozila iz uvoza bila je i izmena zakona o garanciji na polovna vozila u Nemačkoj, ali niko od uvoznika nije naveo da te garancije ne važe za vozila izvezena iz EU, pa samim tim nisu ni ukalkulisane u prodajnu eksportnu cenu vozila, a to se ipak neosnovano odrazilo i na cene polovnih vozila na srpskom tržištu. foto: Shutterstock

Prema njegovim rečima, najveća potražnja je za najjeftinijim i najskupljim polovnim vozilima, za koje ciljna grupa kupaca još postoji.

- Međutim, grupa kupaca za vozila srednjeg cenovnog ranga se prepolovila, mada to i dalje zavisi od modela i starosti vozila, a primetan je nedostatak dovoljnog broja vozila u svim segmentima, koji se manifestuje sa 20 odsto. Najtraženiji modeli na našem tržištu u 2022. su bili: audi A3, A4, A6, folksvagen polo, golf 5, golf 6, golf 7, BMW serija 3, serija 5, škoda oktavija, folksvagen pasat B6, fijat punto, 500L, reno klio, megan - navodi Mitrović.

foto: Sasomange

Dodaje i da očekuje da se lista najprodavanijih brendova polovnih automobila neće promeniti ni u 2023. godini:

- U njoj su folksvagen, opel, pežo, audi, reno, fijat. Tako golf 5 starosti od 13 do 15 godina, u zavisnosti od stanja, opreme i pređene kilometraže, koji je prošle godine koštao od 3.500 do 4.000, sada košta od 4.500 do 5.000 evra. Golf 6 iz 2011. godine čija je cena prošle godine iznosila 6.500 evra ove godine košta 7.500 evra, audi 3 je bio oko 4.000, a sada je od 4.700 do 5.000 evra. Za manja vozila sličnog godišta, tipa ford fijesta, reno klio i slična, sada treba izdvojiti oko 4.000 evra. Punto multidžet 1.3, proizveden od 2006. do 2008. godine, košta oko 3.000 evra, koliko treba platiti i pežo 207 1.4 HDI, a slična cena je za reno klio istog godišta.

Ipak, tržište novih automobila u 2023. neće pretrpeti nikakve krupne izmene.

- Ukupna geopolitička i ekonomska situacija nije zabrinula kupce u Srbiji, a prema trenutnom stanju tržišta ponude i potražnje, moglo bi se očekivati pojeftinjenje novih vozila u iznosu do pet odsto u početku, a zatim i u značajnijoj meri, što će prouzrokovati i sniženje cena polovnih vozila od 10 odsto do maksimalnih 20 odsto, u zavisnosti od proizvođača, modela i nivoa opremljenosti - smatra Mitrović.

Energetski pasoš Obavezan dokument Energetski pasoš je od 25. decembra obavezan propratni dokument za svako novo vozilo prodato u Srbiji. - Uvođenje energetskih pasoša neće uticati na prodajnu cenu novih vozila niti će u velikoj meri uticati na opredeljenje kupaca za nove automobile. Mnogo veći efekat na odluku potencijalnih kupaca nastaće usled povećanih cena novih vozila, kao i smanjene kupovne moći potencijalnih kupaca. Namena energetskog pasoša je da informiše kupca, predoči mu podatke o ekonomičnosti potrošnje goriva, emisiji ugljen-dioksida i ukupnih izduvnih gasova i štetnih materija novih putničkih vozila. Kupac dobija suštinske informacije o energetskoj efikasnosti i ekonomičnosti potrošnje goriva. Prezentovani podaci su i do sada bili dostupni kupcima kroz evrostandardizaciju i prezentovanu potrošnju goriva od strane proizvođača vozila, ali su od ovog trenutka objedinjeni u formu energetskog pasoša - objasnio je Mitrović. foto: Shutterstock

Sudeći po izjavama prodavaca za sajt Sasomange.rs, njihova očekivanja u vezi s cenama polovnih vozila u 2023. godini su podeljena.

TOP 5 NAJTRAŽENIJIH MODELA NA PORTALU SASOMANGE 1. Folksvagen golf 6.1.6 - Cena 7.500 evra - 2011. godište - 1.598 kubika, dizel - Prešao 192.000 km 2. Audi A3 - Cena je 4.800 evra - 2006. godište - 2.0 TDI kvatro, dizel - Prešao 191.208 km 3. Ford fijesta 1.4 - Cena 3.950 evra - Benzinac - Snaga motora 71 kilovat, a to je 97 ks - Prešao je 173.692 km 4. Fijat grande punto - Cena 3.090 evra - 1.3 Multidžet, dizel, 1.248 kubika, 55 kilovata - Prešao 184.553 km 5. Pežo 207 - Cena 3.500 evra - 2008. godište - 1.4 HDI, dizel, snaga motora 50 kw / 68 ks - Prešao 194.000 km

- Polovina njih misli da će se cene polovnih vozila zadržati na ovom nivou u prvoj polovini godine usled još uvek nezadovoljavajuće ponude količine novih vozila, dok druga polovina očekuje da će do stabilizacije tržišta doći već u aprilu, kad će se aktuelna ponuda novih i polovnih vozila konsolidovati, što će neminovno dovesti do pada trenutnih cena i stabilizacije tržišta - rekao je naš sagovornik i dodao:

- Savet kupcima polovnih vozila je da prate tržišne tokove i usmere se na kupovinu vozila od proverenih prodavaca sa odgovarajućom zakonskom garancijom na nova, a naročito na polovna vozila, gde je važno uraditi servisni pregled vozila pre kupovine kako bi određeni nedostaci na vozilu bili uočeni na vreme i otklonjeni pre kupovine o trošku prodavca. Ukoliko ne dođe do korekcije cena na tržištu, prodaja novih i polovnih vozila ostaće u okvirima prošlogodišnjeg broja prodatih jedinica, ali će i dalje biti uslovljena mogućnostima prodavaca da obezbede dovoljnu količinu vozila. Potencijalni kupci koji su se odlučili za kupovinu i dalje su u aktivnoj potrazi za svojim budućim vozilom, što pokazuje svakodnevni uvid u posete našem sajtu www.sasomange.rs, gde je prezentovana ponuda novih i polovnih vozila na tržištu, a manja grupa potencijalnih kupaca čeka pravu ponudu koja će im odgovarati na osnovu njihovih parametara kupovine.

1 / 5 Foto: Sasomange

Kurir.rs/Aleksandra Kocić