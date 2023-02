MINISTAR VESIĆ: Auto-put od Novog Beograda do Surčina i deo Moravskog koridora do 31. marta

BEOGRAD - Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić rekao je danas da će deonica auto-puta od Novog Beograda do Surčina, kao i deo Moravskog koridora od Pojata do Makrešana biti završeni do 31. marta. ;On je za RTS kazao da je u nedavnom razgovoru sa šefom Misije EU u Srbiji Emanuelom Žofreom precizirao određene zajedničke korake kada je u pitanju izgradnja putne infrastrukture i podsetio je da je od oko tri milijarde evra bespovratne pomoći koju je Srbija dobila od EU u saobraćaj otišlo 420 miliona evra.

"Imamo nekoliko velikih projekata sa velikim grantovima EU. Prvi je, naravno, Niš-Merdare, auto-put mira u koji EU da je 40 miliona evra granta. Drugi je Niš-Dimitrovgrad, rekonstrukcija pruge, gde je obezbeđeno 110 miliona evra granta EU. Potom, završili smo projekat intermodalnog terminala u Batajnici. To je terminal koji omogućava da se roba sa železnice prebaci na kamione i obratno. To će biti budućnost Srbije, logistike. Tu smo dobili grant od 13 miliona evra", rekao je Vesić.

Dodao je da su razgovarali i o tome kako da se ubrzaju projekti koje finansira EU a istakao je da ni "mi nismo zadovoljni tim tempom". Zbog toga, naveo je, biće formirana zajednička komisija koja će raditi na praćenju svakog projekta i da će se problemi rešavati na licu mesta.

Vesić je rekao da je 31. januara završen konkurs za program razvoja Ovčarsko-kablarske klisure i juga i zapada Srbije, a da je nekoliko projekata u tim delovima zemlje posebno važno, poput ;izgradnje staklenog vidikovca.

"Važno je i uređenje rehabilitacionog centra u samoj Ovčar banji. U Kraljevu, pošto se trenutno rekonstruiše Maglič, srednjovekovna tvrđava, radimo pasarelu koja je neophodna da bi se došlo do te tvrđave i radimo repliku srednjovekovnog srpskog sela kako bi podigli turističku atraktivnost celog tog dela. Radimo u Lebanu Caričin grad, očuvanje i istraživanje Caričinog grada, zatim uređenje centra Bojnika, kulturni centar u Sijarinskoj banji, obnovu rimskog kupatila. Radićemo vizitorski centar u Đavoljoj varoši, zatim put između Kuršumlijske banje i auto-puta mira koji se gradi", rekao je Vesić.

Govoreći o subvenciji za zamenu starih dizel vozila, Vesić je rekao da je za to izdvojeno 102 miliona evra.

"U Srbiji postoji oko 2,8 miliona registrovanih vozila. Pre 10 godina ih je bilo 1,8 miliona. Za 10 godina dobili smo milion vozila više. To naravno znači zagađenje, jer deo tih vozila koja se uvoze, a inače je između 2015. i 2022. godine uvezeno je 1.255.000 vozila u Srbiju, od čega je oko 350.000 bilo sa motorima 'evro 3'. Naš program podrazumeva da od 2024. godine svi oni koji imaju motore 'evro 1', 'evro 2' i 'evro 3' na putničkim vozilima, lakim kamionima i autobusima mogu da deregistruju ta vozila koja će biti vožena u reciklažne centre i da dobiju subvenciju, 2.100 evra za putničko vozilo, 2.500 za autobus i 2.900 za kamion", istakao je Vesić.

Dodao je da je uslov za dobijanje subvencije kupovina vozila sa "evro 6" motorom.

