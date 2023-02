ROĐEN BOGAT, MENJA PRESKUPE AUTOMOBILE I IMA SAMO 27 GODINA: Radnici hteli da iznenade poslodavca, ali naišli na ovaj problem

Dobar odnos radnika i poslodavca nije baš česta pojava, te mnogima bude iznanađenje kada su odnosi na višem nivou i propraćeni nekim lepim gestom.

Setimo se poslodavca iz Vranja koji je radnici poklonio automobil za 10 godina radnog staža, a sada je situacija nešto drugačija, te zaposleni žele da iznenade svog šefa.

Međutim, imaju problem jer ne znaju šta da kupe čoveku koji, kako kažu, "ima sve."

foto: Printscreen/Reddit

"Pozdrav gospodo draga! Ja i kolege smo potpuno bez ideje šta bi smo kupili našem gazdi za rođendan. On je prosto jedan predobar lik koji nam je priuštio gotovo sve što smo zahtevali od njega i sigurno je najbolji gazda kojeg sam imao do sada. Skupili smo oko 500 € ali i dalje ne znamo šta da mu uzmemo, on ima roleks, menja preskupe automobile na pola godine, prska se preskupim parfemima i bas nemamo ideju šta kupiti čoveku koji ima sve što želi", piše u jednoj objavi na društvenoj mreži Redit.

Autor ove objave je dalje u komentarima precizirao o kakvom čoveku je zapravo reč.

"Radi se o mladom momku, 27 godina. Otac mu kao mlađi ode odavde pre rata i zaradi početni kapital svojim radom, a potom uz dosta sreće i ogromna m*da uspe da napravi još veći novac. No, ovaj momak bez obzira što je rođen bogat i uživa sve što poželi, pre svega je jako lepo vaspitan i na zemlji. Ceni iskrenost, ceni rad. Mimo restorana u kom ja radim ima još dva svoja biznisa koja nisu ugostiteljstvo i potpuno je svestan i sebe i realnosti u kojoj on živi i u kojoj mi živimo, ceni rad i trud, ceni iskrenost. Osim ovoga ne znam previše o njemu lično, bez da ode s vremena na vreme na neko putovanje, nije alkos niti pušač, trenira redovno i to je to", pojasnio je ovaj radnik.

"Nešto napravljeno po narudžbini po njegovom ukusu", "Možda ako ima vremena nekog unajmiti za neku sliku da naslika ili bilo kakav ručni rad. Za 500 evra bi moglo dosta toga da se uradi", "Ako ima dosta mehaničkih satova poput roleksa, kupite mu kutiju za navijanje satova, to je oko 500 evra, a vrlo je korisno", "Ništa. Ako ima sve onda nema ništa, tako da kupite mu ništa", neki su od predloga u komentarima.

Svoje iskustvo podelio je još jedan korisnik ove mreže, te izneo još neke predloge.

"Iz sličnog iskustva, takvi ljudi traže doživljaj i ugođaj. Karte za koncert, neka flaša pica (koje voli, ne najskuplje, nešto novo), neki delikates (slatki, slani, šta voli). Da citiram takvog čoveka, svog bivšeg dišu :"Ono što je na kraju stvarno tvoje je samo ono što si doživeo, pojeo i popio" (da, vrlo buržujski pogled na svet, jer sve ostalo je samo pogled daleko) i mi smo uvek gledali nešto bude od gore navedene tri kategorije. I knjiga, jer čovek voli da čita kao manit, pa je i bilo teško naći nešto što nije pročitao", napisao je jedan korisnik.

