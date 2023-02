19 SAM POZVAO NA RAZGOVOR ZA POSAO A DOŠAO MI NIKO! Bukti Tviter zbog gazde iz Srbije! Pitali ga jedno, oćutao pa nehotice otkrio

BEOGRAD - "Devetnaest ljudi sam zvao na razgovor za posao. Nijedan se nije pojavio. Troje su se javili da su sprečeni da dođu. To je sve što treba da znate o radnoj snazi u Srbiji", napisao je jedna poslodavac na Tviteru vidno izirititan ponašanjem "kandidata".

"A koju ste platu ponudili, da nije u time problem?", usledilo je pitanje a on odgovorio da do tog pitanja nisu ni stigli jer se niko nije ni pojavio na razgovoru da bi uopšte moglo da se priča o plati.

19 ljudi sam zvao na razgovor za posao. Ji jedan se nije pojavio. Troje su se javili da su sprečeni da dodju. To je sve sto treba da znate o radnoj snazi u Srbiji — Neuticajni Tviteraš (@neinfluentan) February 8, 2023

Iako su mnogi pomislili da je do gazde koji je verovatno hteo da mu rade za minimalac, on je prvo odgovorio da je plata daleko od minimalca i da on u ovom slučaju nije izuzetak jer se ovako nešto dosad dešavalo i drugim poslodavcima.

Komentatori su mu poručili i da niko ne vidi karijeru u kol-centru pa mora da je tražio pogrešne.

Drugi komentataor mu je rekao da mora da bude precizniji: "Objavite iznos plate pa se možda neko i pojavi"..., "Treba da staviš u oglas egzaktno - šta se radi, koliko sati dnevno, koliko dana u nedelji, koliko godišnjeg odmora daješ i tačan iznos plate".

Međutim, onda je na Tviteru nastalo blago prepucavanje između gazde i komentatora koji su ga svašta zapitkivali a on odgovarao pa mu se u trenutku otela i informacija o plati...

