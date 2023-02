BESPLATNO U BANJU IDE 15.000 PENZIONERA: Rok za prijavu do 2. marta, a uz boravak i hranu plaćena je i OVA BITNA STAVKA!

Ranije nego prethodnih godina Fond PIO je raspisao konkurs za besplatan oporavak penzionera u banjama. Ovo pravo moći će da ostvari 15.000 penzionera, a od naredne godine značajno više novca će se odvajati za ovu namenu, najavio je direktor Fonda PIO Relja Ognjenović

Republički fond PIO objavio je poziv za penzionere da se prijave za besplatnu rehabilitaciju u banjama, a prijave su otvorene do 2. marta.

Preliminarna rang lista korisnika koji ispunjavaju uslove biće objavljena 21. radnog dana od dana zatvaranja oglasa, dakle krajem marta.

Ove godine se ranije zatvara konkurs, kako bi penzioneri imali više vremena da iskoriste pravo na boravak u banjama. Njima je plaćen i prevoz do banje.

Pravo na besplatan boravak imaju i pratioci slabovidih i slepih penzionera i dece koja primaju porodične penzije.

Direktor Fonda Relja Ognjenović rekao je da će ove godine 15.000 penzionera na ovaj način ići u banje, budući da je za to odvojeno 600 miliona dinara.

Relja Ognjenović foto: Kurir

- Mi smo po zakonu o društvenom standardu u obavezi da odvajamo 0,1 odsto našeg budžeta, to je ove godine 700 miliona dinara, što se tiče besplatnog boravka u banjama, za to odvajamo 85 odsto tog iznosa, a to je 600 miliona dinara, tako da očekujemo oko 15.000 penzionera da će ići u banje o trošku fonda - rekao je Ognjenović za RTS.

Fond PIO je pokrenuo izmenu zakona, kako bi više ljudi moglo da ide u banje o trošku fonda.

- Fond PIO je pokrenuo izmenu zakona sa 0,1 na 0,5, tako da od 1. januara 2024. ćemo imati preko milijardu dinara za naše penzionere za oporavak u banjama - najavio je Ognjenović.

