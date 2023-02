KAKO DA SE ZA 33.000 EVRA SKUĆIŠ U ČAK 52 KVADRATA: Unutra sve novo i sređeno! Ovaj tip kuća sve traženiji, posebno za vikendice

BEOGRAD - Montažne kuće su poslednjih godina primamljive za kupce zbog brzine izrade i modernog dizajna. Popularne su i zbog pristupačnih i fiksnih cena. Ove godine kvadrat je znatno skuplji, ali kada se napravi računica, isplativost opet postoji.

Poznato je da je najjača sezona za kupovinu ove vrste nektretnina period početka proleća, pa zato povećanje cena dolazi baš sada kada se očekuje "bum" na ovom tržištu. Naravno, većim cenama kumovala je inflacija, poskupljenje građevinskog materijala, veća tražnja... Sada je kvadrat u sivoj gradnji skuplji i do 150 evra u odnosu na prošlu godinu, a "ključ u ruke" i do 300 evra.

Kvadrat u prvoj zoni gradnje iznosi od 250 do 400 evra, a prošle godine je bila između 190 i 250 evra po kvadratu. Ključ u ruke podrazumeva cenu od 500 do 800 evra po kvadrtnom metru, a prošlogodišnji prosek je 300 do 500 evra.

foto: Shutterstock

Cena kvadrata zavisi upravo od tipa gradnje, odnosno da li je projekat u "sivoj gradnji" ili "ključ u ruke". Takođe, odabir proizvođača umnogome utiče na ukupan iznos.

Siva gradnja je osnovna kontrukcija, odnosno ne uključuje postavljanje električnih instalacija, instalacija vodovoda i kanalizacije, kao ni postavljanje podnih obloga ni sanitarija. Ključ u ruke podrazumeva kompletno završenu kuću, a cena se određuje u odnosu na to da li želite izgradnju temelja ili ne.

Kolike su stvarno cene

Na jednom specijalizovanom sajtu stoji da prosečna montažna kuća od 52 metra kvadratna u sivoj zoni košta 20.770 evra, dok ključ u ruke iznosi 33.400 evra. Za nešto veću nekretninu od 82 kvadratna metra potrebno je izdvojiti 33.600 evra u sivoj zoni, a za ključ u ruke 54.050 evra.

Siva faza montažne kuće od 110 metara kvadratnih košta 43.040 evra, ključ u ruke 69.230 evra. Dok 204 metra kvadratna montažnog prostora u sivoj zoni košta 76.640 evra, a 123.270 evra za ključ u ruke.

Montažna gradnja je naročitu popuranost dobila tokom pandemijskog perioda, kada su ljudi masovno pohrlili ka mirnim mestima u prirodi, tražeći idealnu kuću za odmor. Mnogi ih biraju kao za dugoročni stambeni prostor.

Montažna kuća je svaka kuća čiji se elementi izrađuju u fabrici i u kontrolisanim uslovima, a potom se sastavlja na licu mesta. Temelj je jedini deo koji se pravi na samom građevinskom zemljištu.

Proizvođači montažnih kuća garantuju da se ovakve kuće brzo montiraju, za najviše dva meseca. Najčešće se izrađuju od drveta, ali neretko i od armiranog betona. U tom slučaju se postavlja dodatni termoizolacioni sloj uglavnom od stiropora.

Imaju dobru termičku izolaciju. Zidni paneli se najčešće izrađuju od ekoloških OSB ploča obloženih gips-kartonskim pločama. Sve to doprinosi dobroj energetskoj efikasnosti ove vrste nekretnina.

Mnogi naglašavaju da jednostavno održavanje, kao i ekološku stranu ove vrste gradnje. Montažne kuće imaju garanciju trajnosti od 30 do 50 godina, a neke proene su da mogu trajati i do 100 godina.

Kurir.rs/Blic