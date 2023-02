PORODIČNI AUTO MOŽE SE PAZARITI I ZA 1.000 EVRA: Dobri su i za gradsku vožnju i za putovanja! Evo šta je sve u ponudi (CENOVNIK)

Porodice najčešće nastoje da imaju automobil koji je komforan, koji je dobar kako za gradsku vožnju tako i za duža putovanja, koji ne troši mnogo goriva i povoljan je za održavanje, a koji pritom ne košta mnogo.

Takva vozila mogu da se nađu na oglasnicima već od 1.000 evra, i to nakon što su cene na ovom tržištu u periodu od prethodne dve godine porasle.

Naravno, postoji i dosta luksuznih varijanti za one koji to sebi mogu da priušte.

Putnički automobili dele se na dve kategorije - najzastupljenija su vozila B ili C segmenta, karoserija hečbek, sedan ili karavan, koji gabaritima nisu preveliki za gradsku vožnju i parkiranje, a ipak dovoljno veliki za duža putovanja porodice sa odgovarajućim komforom za sve putnike, a druga grupa su MPV minivan, koji su veoma prostrani i komforni za putovanja.

Šta je bitno domaćem kupcu polovnog automobila - Brend - Godina proizvodnje - Pređena kilometraža - Servisna istorija prethodnog održavanja - Ukupna cena vozila sa svim pratećim troškovima registracije - Da li je vozilo imalo prethodnih havarija

Vozila iz segmenta porodičnih vozila dosta su jeftinija od onih većih gabarita, a naročito od SUV segmenta, koji je danas izuzetno popularan kao porodični automobil, ali on je zbog daleko veće težine i potrošnje skuplji za održavanje, teži za upravljanje i manevrisanje, kaže za Kurir Saša Mitrović, head vertikale auto-moto oglasnika Sasomange.rs.

- SUV vozila često su po ceni nedostupna prosečnom kupcu porodičnog vozila. Vozila manjih gabarita u suštini ni najmanje ne zaostaju u osećaju kvaliteta vožnje i udobnosti u odnosu na daleko tvrđa SUV vozila - kaže Mitrović.

Kako kaže, još jedna od prednosti ovih vozila jeste ta što klasični porodični automobili B i C segmenta imaju uobičajene cene redovnog i vanrednog održavanja, prilagođene prosečnom kupcu, dok su cene za MPV (minivan) uglavnom identične za mali servis, ali i do 30 odsto više u slučaju vanrednih popravki zbog skupljih delova, cene radnog sata za ta vozila i zamene potrošnih komponenti kao što su kočioni diskovi s pločicama, amortizeri, delovi oslanjanja vozila.

Naravno, postoji i grupa porodičnih vozila premijum segmenta, u kojoj cena redovnog i vanrednog održavanja izlazi iz ovih okvira, ali sve je to podređeno izboru kupca i njegovoj platežnoj moći i mogućnostima, ističe Mitrović. Ovim automobilima se često zamera zbog nedostatka luksuza, koji je prateći deo ponude vozila većeg segmenta, naročito SUV kategorije, za nijansu oštriji ugao sedenja, naročito na zadnjim sedištima, nedostatak mesta za noge i udobnu vožnju visokih putnika na zadnjim sedištima, kao i nedostatak većeg volumena prtljažnog prostora, osim kod karavan tipa šasije.

Takođe, MPV minivan segmentu zamera se smanjena aerodinamičnost vozila usled povećanih gabarita, koja se ogleda u povećanoj potrošnji goriva, ali su vozači tih vozila obično saglasni s tim kompromisom usled prostornosti i udobnosti vožnje koju takva vozila nude. Inače, izuzetan adut za odluku potencijalnog kupca u izboru vozila ove kategorije često je - veličina prtljažnog prostora.

Cene i ponuda porodičnih vozila na oglasniku Sasomange.rs prilagođeni su svakome, od kupaca najjeftinijih vozila cenovnog ranga od 1.000 do 3.000 evra, u kom je prosek godišta ponuđenih vozila od 2002. do 2007. godine, pa do kupaca luksuznog segmenta mladih polovnih vozila, prosečnog godišta između 2016. i 2020. godine, u kom su cene u okviru 18.500 pa do 28.500 evra za vozila premijum brendova sa izuzetnim stepenom opreme i performansi.

Procena Automobili pojeftinjuju ove godine Na tržištu automobila Srbije u prošloj godini u odnosu na prethodne godine cene novih vozila poskupele su 15-25 procenata, dok je rast cene polovnih vozila dostigao i do 25 odsto, u zavisnosti od brenda proizvođača vozila, kaže Saša Mitrović iz Sasomange.rs i dodaje da bi te cene mogle da idu nadole: - Ako uvoznici obezbede dovoljne količine novih vozila, na tržištu automobila u 2023. godini imaćemo tendenciju blagog pada cena. Kupci koji su prethodne dve godine odlagali kupovinu novih automobila zameniće svoja vozila novim, što će rezultirati padom cena polovnih vozila usled povećane ponude. Stabilizacija tržišta će svakako biti dugotrajan proces, ali se može osetiti tek krajem ove i početkom sledeće godine. Svakako je neminovno da će se desiti.

