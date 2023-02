CENE POLOVNJAKA NE PRESTAJU DA RASATU: Ko je kupio auto pre 5 godina sada može i da zaradi ako ga proda!

Rast cena polovnih automobila koji je tokom protekle godine dostigao rast od 25 posto, nastaviće se i ove godine, ali ne treba očekivati prevelika poskupljenja, navode stručnjaci. Oni navode da auto koji je kupljen pre pet godina, a koji je u međuvremenu prešao ozbiljnu kilometražu i poslužio vlasniku, sada može da se proda po istoj ceni, pa čak i za hiljadu evra više nego 2018. Dodaju i da to ne važi samo za određene modele, već da je cena skočila svim vozilima bez obzira na proizvođača.

Kupuje, kažu, samo ko mora, dok ostali čekaju da cene konačno udare u plafoni i da padnu. Kako sada stvari stoje, to se neće dogoditi ove godine, iako na auto placevima kažu da nema još mnogo prostora za njihov rast i napominju da bi mogle da poskupe do 5 odsto, ali da se ne može očekivati tako veliki rast cena od 25 odsto kao prošle godine. Ukazuju da automobili jednostavno toliko ne vrede - odnosno da niko ne bi hteo da ih kupi za te pare. Narušen balans ponude i potražnje usled aktuelne geopolitičke situacije u svetu reflektovao se i na cene polovnih automobila u Srbiji.

Kupci u začaranom krugu poskupljenja

Vlasnik auto-placa, Jovan Radić kaže za Euronews Srbija da kola poskupljuju zato što je i dalje nedovoljna proizvodnja novih vozila. On napominje da proizvodnja nije ni blizu nivoa iz 2019. godine, jer nema poluprovodnika, čipova i rezervnih delova. Napominje da je jedna od najvećih fabrika u Evropi za polaganje kablova u Ukrajini i da trenutno ne radi.

foto: Rojters April 2015

"Taj neki zamajac i točak proizvodnje novih kola je usporen, a delimično i obustavljen i sve to se odražava na tržište, jer nema novih automobila. Tek kada se njihova proizvodnja vrati na period pre pandemije, možemo očekivati da popusti pritisak na polovne i cene bi mogle da padaju. Još nema nagoveštaja da bi to moglo da se desi do kraja godine. Kada bi rat stao danas, bilo bi potrebno vreme da se stvari vrate na svoje mesto", smatra Radić.

Na auto-placevima kažu da po ovako visokim cenama kupuje samo onaj ko mora i ko ima mnogo para. Radić napominje daje ponuda slaba i navodi da je nekada bilo oglašeno i po 400 automobila jedne marke, a da ih sada u oglasima ne bude više od 20.

"Ljudi zadržavaju svoja vozila i ne prodaju. Jedino onaj ko mora da zameni manji auto za veći. Ima i klijenata koji imaju auto od pre pet godina i platili su ga 10.000 evra, a sada mogu da dobiju iste pare, a možda i 11.000 evra. Onda se neki nadaju da su nešto zaradili, hoće da prodaju stari da bi kupili nov, ali ni on više nije 17.000 evra, već 22.000 evra, tako da im se to opet ne isplati. To je začarani krug", ukazuje Radić.

Vlasnik auto-placa smatra da utoku ove godine neće biti stabilizacije, niti pada cena. Siguran je, međutim i da neće biti tako velikog rasta, kao što je zabeležen prošle godine.

foto: M. S.

Prognoze do kraja godine

"Nema još mnogo prostora za rast. Ove cene su uslovljene slabom ponudom i visokom tražnjom, ali neće moći da raste 25 odsto nikako. Rast može biti 5 odsto ili nešto malo veći. Ljudi jednostavno neće hteti više toliko da plate.To jednostavno ne vredi toliko", smatra Radić.

Petar Veličković sa portala Polovni automobili kaže da je nesumnjivo da su cene polovnih automobila u poslednje dve godine značajno porasle i navodi da je prosečna cena polovnih automobila oglašenih na sajtu tokom 2022. godine veća 24 odsto od prosečne cene u 2021, ali i čak 38 odsto u odnosu na 2020. godinu. On navodi da je tradicionalna godišnja analiza obuhvatila anketu sprovedenu među 11.400 korisnika, odnosno kupaca automobila i 189 trgovaca automobilima, a da ikupcii prodavci imaju donekle slična predviđanja.

"Oko 45 odsto prodavaca i 36 odsto kupaca očekuje dalji rast cena, dok 30 odsto prodavaca i 32 odsto kupaca veruje da neće doći do promene cena. Ipak, četvrtina anketiranih prodavaca, odnosno 25 odsto i 32 odsto kupaca nada se da će u narednom periodu doći do pada cena automobila", kaže Veličković.

Bez obzira na prisutan rast cena, gotovo polovina anketiranih kupaca, odnosno 49,18 odsto, nije promenila budžet namenjen kupovini automobila, čak 39 odstonjih je smanjilo budžet, a svega 11 procenata povećalo. Prema podacima ranije ankete sajta Polovni automobili iz novembra, svaki četvrti anketirani kupac traga za automobilom u okviru cenovnog ranga od 3.000 do 5.000 evra, dok oko 18 odsto traži vozilo u vrednosti od 5.000 do 7.000 evra, a 14 odsto njih ima na raspolaganju od 2.000 do 3.000, a isti procenat je i onih koji su u potrazi za autom čija je cena u rasponu od 7.000 do 10.000 evra.

