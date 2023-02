ZAPOČEO 81 KVADRAT NOVE KUĆE U CENTRU BORČE NA PLACU DO SVOG: Sad bi da proda i evo koliko traži a svi ga pitali samo jedno (FOTO)

BEOGRAD - Beograđanin Marko započeo je da zida kuću od 81 kvadrat u centru Borče na placu do svog pa je na jednoj od Fejsbuk grupa objavio da bi sad hteo da je proda.

U objavi na jednoj od stranica ove društvene mreže, koje okupljaju ljude iz Srbije koji bi da kupe i prodaju nekretninu bez posrednika, napisao je sledeće:

Plac je 3,15 ara a unutrašnja visina kuće je tri metra. Objasnio da je lokacija dobra, Borča Centar 1, u mirnom delu a sve blizu - škola, vrtić, prodavniсa, pa pravo na park a sa druge strane pravo na Zrenjaninski put.

Ističe da ima kanalizaciju, i tu ulicu voda nikad ne plavi pa dodaje i ovo: Ima asfalt naravno, vodu, struju, gas, kablovsku, telefon, sve uz plac.

Budućem kupcu je poručio i sledeće: Započeti objekat nije još priključen na struju i vodu, ali ću zato ja s mog susednog placa i objekta da vam pozajmim i struju i vodu dok ne dobijete svoju i dok se bude gradilo dalje. Kanalizaсija je već priključena a objekat je u dobrom stanju, temelji u odličnom stanju, zidovi očuvani, građeno kvalitetnim blokom.

Međuspratna ploča za ojačanje ako ćete zidati ceo jedan sprat gore, ako ide samo tavan onda ne mora. Objekat zidan pre satelitskog snimka 2015, može da se ozakoni.

Plac je privatna svojina, vodi se kao idealni deo jer je na parceli od 50ari. Dobiсete saglasnost za ozakonjenje. Postoji mogućnost da se proširite još 0.50 ari desno na parcelu 3207, obeleženo narandžastom bojom. To je isto moj deo... Možete naknadno to da otkupite i da zaokruzite plac u kvadratnu formu.

Vrednost placa u ovom delu Borče Centar 1 je 10.000-12.000e po aru.

Marko je poručio i da ne želi nikakve zamene niti plaćanja na rate, a na kraju je napisao i cenu - 39 000 evra.

Komentatori su se odmah uključili s pitanjima a prvo je bilo ovo...

Na šta je on odgovorio sledeće: Baš zbog takvih komentara sam morao do detalja da proveravam sa advokatom. Taj minimum se kreće od 2 do 5 ari, i za svako naselje je drugačije, ne samo naselje nego se razlikuje od parcele do parcele. Zato postoji informacija o lokaciji, to se dobija po broju parcele i košta 3.200din. Tamo sve piše. Imate primer pravilo za kuće u nizu, Petlovo brdo na primer, minimum je 2 ara. Tako da ne postoji univerzalni minimum.

A drugo pitanje glasilo je ovako...

Prodavac je odgovorio da taj deo nije na prodaju i da je to u dogovoru s komšijom bilo.

