HLEB SAVA NAJVIŠE 57 DINARA! Malinović: Ono što ne sprečava trgovce je da ta cena bude i niža

Pomoćnik ministra trgovine Žarko Malinović izjavio je danas da hleb "Sava" ne sme biti skuplji od 57 dinara, jer je to uredbom propisana maksimalna maloprodajna cena.

- Ono što ne sprečava trgovce je da ta cena bude i niža. Vodeći računa o zaštiti potrošača omogućili smo da hleb do kraja juna bude po subvencionisanoj ceni, dalje ćemo pratiti stanje na tržištu i na osnovu toga donositi mere - rekao je Malinović Radio-televiziji Srbije.

On je istakao da se, u saradnji sa Unijom pekara i sa Privrednom komorom Srbije, došlo do toga da je neophodno da Ministarstvo obezbedi za njih jeftinu sirovinu, i sada su na raspolaganju 32.000 tone brašna tip 500, za koje do kraja ove nedelje pekari mogu da se prijave.

Pekari kupuju brašno po ceni od 33 dinara po kilogramu. To znači da hleb koji bude napravljen od tog brašna neće smeti da bude skuplji od 57 dinara, objasnio je Malinović.

Kurir.rs