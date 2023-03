DNEVNICA ZA OVAJ POSAO 5.000 DINARA: Nisu vam potrebne posebne veštine, a od vas se očekuju 2 stvari

Nakon oglasa o jednom vrlo neobičnom poslu, gde radnik za čitanje i prosleđivanje mejlova mesečno dobije platu od 1.600 evra, pojavili su se još neki oglase u Srbiji koji nude dobre zarade, od oko 100.000 dinara, pa i više.

Interesantno je što za njih posebnih uslova nema, a ne traži se ni prethodno iskustvo.

Iako na prvi pogled izgleda kao šala, čitajući tekst u opisu oglasa, za cifru koja se nudi nema nikakvih posebnih uslova, a ni zaduženja. Naime, radno mesto se nalazi u samom centru grada, a zarada je za puno radno vreme. Radniku takođe sleduju do dva slobodna dana u nedelji, kao i ugovor o radu.

Imajući u vidu iznos prosečne plate kod nas, na sam pomen zarade od 100.000 dinara, nemoguće je pomisliti da se ne traže neke određene veštine ili dugogodišnje iskustvo. Međutim, ni tu nema cake kod ovog oglasa, jer kako je opisano, prethodno iskustvo nije presudno jer je obuka obezbeđena.

Ono što se od radnika traži da za mesečnu zaradu od nekih 850 evra bude spreman na rad u dve smene, vikendom i praznicima, a leti i do ponoći. Da bude ljubazan, pouzdan i fokusiran na posao. Za one ambicioznije postoji i mogućnost napredovanja, a to znači i da i da bi plata mogla biti veća, piše Blic Biznis.

Hostesa - 5.000 dinara dnevno

Jedan od veoma dobro plaćenih poslova danas je dnevnica hostese. Iako je u pitanju honorarni posao, ipak, ukoliko se u mesecu zaređaju angažovanja, zarada može da bude znatno visoka. Imajući u vidu da je ovo radno mesto u ponudi na sajmovima ali i konferencijama, kao i privatnim dešavanjima, nema sumnje da se da posao konstantno ima.

Prema trenutnim oglasima, dnevnica hostese kreće se do 5.000 dinara. Ova naknada namenjena je za puno radno vreme, međutim u zavisnosti od manifestacije može da bude i za samo par časova angažovanja. Kako se u opisu oglasa na portalima za oglašavanje poslova može videti, za ovaj posao nisu potrebne nikakve posebne veštine, a ono što se očekuje od osobe uglavnom je da bude komunikativna i prijatnog izgleda.

(Kurir.rs/Blic Biznis)