50 KVADRATA OVE KUĆE, KLJUČ U RUKE, ČOVEK DIŽE ZA 5 DANA: Počne u ponedeljak, završi u petak a kad kaže cenu svi misle da se šali!

Izaberite mesto gde želite da izgradite kuću ili vikendicu. Moraćete da se zadovoljite veličinom od pedeset kvadratnih metara, što je prostor u kome ćete dobiti spavaću sobu, dnevni boravak, kuhinju i kupatilo.

Ispred kuće ćete imati i natkriveni trem na koji se udobno može staviti sto i nekoliko stolica. Firma koju ste angažovali počeće radove u ponedeljak, a završiće već u petak, tako da ćete za vikend, dakle pet dana od početka gradnje, moći da organizujete žurku useljenja.

Zvuči nemoguće? Šta ako se na sve već opisano doda cena od pedesetak evra po kvadratu ili pet hiljada evra za celu kuću?

Neki će reći da je to totalna ludost, ali kuće koje se mogu izgraditi od poda do plafona, bukvalno od nule, za manje od nedelju dana skoro svuda u svetu po ceni prosečnog desetogodišnjeg polovnog automobila - već postoje, piše Mondo.

"Posle razornog zemljotresa jačine sedam stepeni Rihterove skale, koji je 2010. godine praktično sravnio glavni grad Haitija, i zbog kojeg je između 2 i 3 miliona ljudi ostalo bez krova nad glavom, došao sam u tu zemlju kao humanitarac koji želi da pomogne onima koji više nisu imali ništa.

Donirao sam novac raznim udruženjima, ali sam shvatio da je sve to kap u moru, osećao sam se jadno i nemoćno dok sam hodao među stotinama hiljada ljudi koji su spavali u blatu na ulicama. Razmišljao sam šta da radim i onda sam sa još nekoliko prijatelja osnovao neprofitnu organizaciju koju sam nazvao "New Story" i tu je sve počelo", opisuje početak Nove priče, što je i ime same kompanije, Amerikanac Bret Hagler.

"New Story" se ubrzo udružio sa ICON-om, kompanijom iz Silicijumske doline specijalizovanom za 3D štampanje, i nakon oko dve godine saradnje, uspeli su da odštampaju prvu 3D kuću krajem 2018. godine.

Imala je 33 kvadrata i njena proizvodnja koštala je deset hiljada dolara, a daljom optimizacijom uspeli su da spuste cenu na sedam hiljada dolara.

Sagradili su pedesetak takvih kuća u Meksiku, a zatim krenuli u izgradnju novog štampača koji su završili prošle godine i nazvali ga Vulkan II.

Reč je o grdosiji visokoj 3,5 i širine 8,5 metara koja će za otprilike 24 sata odštampati betonsku konstrukciju kuće, odnosno pod, zidove i delove krova, nakon čega moraju da se suše nekoliko dana.

U drugoj fazi, međutim, potrebni su radnici za ugradnju vrata, prozora, dela krova i instalacija, a dobro uigranoj ekipi od četiri do pet ljudi za ovo je u proseku bilo potrebno dva dana.

"Kuća je izuzetno otporna na sve ekstremne vremenske uslove, kao što su, na primer, tornada, a može da izdrži i zemljotres jačine 8 stepeni Rihterove skale, jer je izgrađena od specijalne betonske mešavine koju smo nazvali Lavakret. Unutrašnjost je prilično svetla, ivice nisu oštre već zaobljene, tako da izgleda prilično moderno", objašnjava osnivač Nove priče i dodaje:

"Ove godine u Južnoj Americi izgradićemo čitavo naselje od stotinu identičnih kuća u koje ćemo, u saradnji sa lokalnim vlastima, useliti najsiromašnije porodice koje zarađuju manje od tri dolara dnevno", rekao je on.

Ističe da će ove godine početi da prodaje svoj štampač, a dugoročni plan je da bukvalno obezbedi krov nad glavom stotinama miliona ljudi koji ga sada nemaju.

Kurir.rs/Mondo