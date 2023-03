MORA DOĆI DO POSKUPLJENJA GASA! Bajatović: Jedno poskupljenje sigurno, a do kraja godine verovatno i dva

Generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je danas na Kopaonik biznis forumu, da će ove godine morati u Srbiji da dođe do jednog, a verovatno i dva poskupljenja gasa.

Bajatović je rekao da svakako sa tim poskupljenjem neće biti dostignuta "puna cena", piše Tanjug, a prenose mediji.

"Desiće se poskupljenje gasa, bolje da ja to kažem, ja sam i onako dežurni požarni - mora doći do poskupljenja gasa, sigurno jednom, a verovatno i dva puta do kraja godine - rekao je Bajatović.

Kako je objasnio, razlog je jasan.

- Iz prostog razloga što ako saberete da treba da držimo cenu na nivou koja je prihvatljiva, a neće to biti puna cena i onoga što kažete da Srbijagas investira, a to je i u zalihe, mi to ne možemo da uradimo, a da pri tome ne pomognemo budžetu Srbije - rekao je Bajatović.

Kurir.rs