DA TI POĐU SUZE OD CENE CRNOG LUKA: Kupci se krste kad vide koliko sada košta kilogram ovog povrća!

Kilogram crnog lu­ka, tokom prethodnog vikenda, na Palilul­skoj pijaci u Beogradu, ko­štao je čak 300 dinara. Kupci su u neverici i krste se kad vide koliko je drastično skočila cena ovog povrća. Nešto jeftinije bile su ostale prestoničke pijace, pa je lanjski crni luk koštao između 200 i 250 dinara, za kilogram. Ovako papre­na cena "ohladila" se posle nekoliko dana, ali je izne­nađenje kupaca ostalo.

Pijace u Srbiji pune su prošlogodišnjeg crnog luka, a cena varira od gra­da do grada. Na jagodinskoj zelenoj pijaci, kilogram crnog luka je od 10 do 180 dinara, zavisno od veliči­ne. Beli luk košta od 300 do 500 dinara za kilogram.

- Crni luk je koštao 100, a sada krupan košta i do 180 dinara po kilogramu - kaže poljoprivrednik Zo­ran Milanović iz Kočinog Sela kod Jagodine. Krupni crveni luk košta do 150 dinara.

foto: Aleksandar Jovanović Cile

Prodavačica povrća iz Isakova kod Ćuprije dodaje da cena crnog luka ne zavi­si samo od kalibraže, već i od nabavne cene. Ona sitni­ji crni luk prodaje po ceni od 100, a krupniji po 150 dinara. Kilogram krupnog crnog luka u velikoprodaji je 135, a sitnog 75 dinara. Ona dodaje da je kilogram crnog luka cele jeseni bio 100 dinara, pa je pre dve nedelje poskupeo na 120 di­nara, a onda na 150 dinara.

Za samo nedelju dana, cena crnog luka u Vršcu skočila je za 20 dinara. Prethodno se kretao od 60 do 100, a sa­da je 120 do 130 dinara po kilogramu, iako mu je kva­litet sve lošiji. Domaći luk kolačar dostiže cenu od 150 dinara po kilogra­mu.

Crni luk na zelenoj pi­jaci u Smederevu košta od 120 do 150, dok je crveni od 110 do 130 dinara za kilogram. Na užičkoj pi­jaci cena crnog luka je od 80 do 100, dok je za crveni potrebno izdvojiti od 90 do 140 dinara.

Rano povrće Mladi luk već je odavno sti­gao na srpske pijace. Veza ko­šta od 50 do 80 dinara. Kako su nam rekli, velika je potražnja i za starim belim lukom, ali njega nema mnogo, pa mu cena svakodnevno raste. Na pijace polako pristiže rano povrće. Među njim prednjače zelena salata, rotkvice i mladi luk.

Slične cene su i u Nišu. Cena crnog luka na niškim pijacama varira od tezge do tezge, ali i od dela grada, pa se tako u razvijenijim opštinama ona kreće od 80 do 160 dinara. Najjeftiniji kilogram luka može se naći kod Tv­rđavske pijace, gde košta 80, na Bulevarskoj pijaci je od 130 do 150, u Durlanu 100 do 120, dok je na pijaci Ćele-kula 150 dinara. Cr­veni luk je jeftiniji i kre­će se od 110 do 150 dinara.

Na leskovačkim zelenim pijacama cena žutog luka trenutno se kreće između 80 i 100 dinara po kilogra­mu, u zavisnosti od kvali­teta, dok je cena crvenog lu­ka za 10 do 20 dinara viša. Kupci kažu da je posled­njih dana došlo do blagog porasta ovih cena što pro­davci obrazlažu činjeni­com da su pred kraj prodaje prošlogodišnjeg roda i da, kao i svake godine u ovo vreme, cena luka raste kao odgovor na nešto veću po­tražnju u odnosu na aktuel­nu ponudu.

Cena crnog luka na vranj­skim pijacama kreće se od 60 do 120 dinara po kilo­gramu. Najjeftiniji je ta­kozvani hibridni crni luk, dok je najviša cena doma­ćeg, krupnog luka.

Kurir.rs/Novosti