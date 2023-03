DOČEK NOVE GODINE U AVIONU, TO JE NEZABORAVNO! Ovo je Igor, koji je zbog prirode posla obišao svet uzduž i popreko

Igor Besermenji (32) godine iz Novog Sada, sada živi na relaciji Beograd - Bliski istok. Njegov život krojile su spontane okolnosti, koje ga nekako uvek vraćaju na daleke destinacije. Posao stjuarta, nije planirao, ali danas nam otkriva kako je živeti tim načinom života i ustajati u dva sata iza ponoći, raspoložen i spreman za sve situacije iznad oblaka.

Spontana Ivanova odluka, dovela ga je do toga da proputuje svet i da u avionu ne bude samo putnik, već i član posade.

- To je bila vrlo spontana, nikada planirana odluka. Vratio sam se iz Engleske gde sam upravo masterirao na Univerzitetu u Birmingemu i odlučio sam da probam nešto sasvim novo i uštedim novac kako bih pomogao sebi i roditeljima. Avio-kompanija Katar Ervejz je baš tada održavala kasting, pojavio sam se tamo, prošao sve krugove eliminacije i u danu rezervisao radnu vizu za ceo svet - počinje Igor.

Prijava i prosec, po Igorovim rečima nije komplikovan.

- Prethodne prijave tada nije bilo, ali ona jeste uvedena nedavno što bi novi zainteresovani momci i devojke trebalo da znaju pre nego što krenu da se pripremaju za tu avanturu - proces je tekao tako što sam se pojavio na lokaciji gde se održavao kasting, prošetao pred predstavnicima kompanije, predstavio se i rekao nekoliko reči o sebi. Krenuli su krugovi eliminacije, predaja biografije, zatim test engleskog jezika i na kraju finalni intervju. Na kasting je došlo oko 1000 kandidata, posao je dobilo nas 15-ak. Međutim sve tri najveće kompanije sa Bliskog istoka održavaju kastinge u Beogradu 2-3 puta godišnje tako da niko ne bi trebalo da se obeshrabri ako ne dobije posao odmah. Uvek ima nova šansa i posao stjuarda/stjuardese je divan za svakog mladog čoveka ili ženu jer pruža toliko prilika za razvoj, putovanja, zaradu, uštedu i najvažnije - otvaranje uma ka svetu punom prilika i različitosti - priča on.

foto: Facebook

Prvi let i iskustvo, nikada neće zaboraviti a osećaj je bio takav, da rečima ne može da ga opiše.

- Fantastično. Avion je do danas ostao moje omiljeno mesto za boravak - ponekad više uživam u samom putovanju od boravka na destinaciji. Sada često na putovanjima srećem svoje nekadašnje kolege iz kompanije za koju sam radio i uvek volim da se prisetim tog perioda života tokom dvadesetih godina kada je nekako bilo i najlepše i najprirodnije leteti slobodan svuda po svetu - priseća se Igor.

Posao za neke iz snova, ima i svoje loše strane ali na kraju dana, Igor je bio zadovoljan.

- Jedina mana je što ste često neispavani zbog promena vremenskih zona i džet lega, ali to se kompenzuje svim ostalim što takav život pruža. Osnovna prednost su konstantna putovanja - tokom jednog meseca boravite u najmanje 7-8 različitih gradova sveta. Imao sam više od 1000 sati letenja na pet različitih kontinenata i to je ogromno iskustvo, naročito u odnosima sa ljudima, a komunikacija u internacionalnom okruženju mi je i danas, na novom poslu, baza uspeha. Svakako, prednost je i lepa zarada i mogućnost velike uštede budući da kompanija snosi troškove smeštaja u zemlji u kojoj živite, računa, a finansira vam čak i troškove boravka na destinaciji na koju idete. Vozač vas odvozi na aerodrom i dovozi. Imate vrlo malo troškova vezanih za sam posao tako da svako ko želi da zaradi novac za neki svoj san, to može da učini. Najvažnijom prednošču bih istakao otvaranje uma za širinu sveta, za različitosti, prilike i iskustva koja možda nikada niste planirali za svoj život - prepričava nam njegovo iskustvo.

U jednom momentu, drževe koje je obišao, prestao je da broji.

- Bio sam na pet kontinenata, ne znam tačno koliko zemalja i gradova ali puno, od Sidneja preko Tokija i Seula, Londona, Evrope, do brojnih afričkih zemalja i brazilskog Sao Paula.

foto: Facebook

Dok većina građana spava, stjuarti su na nogama i spremni da budu u pripravnosti velikih visina.

- Raspored letova na kojima radite je poznat mesec dana unapred tako da možete lako da planirate svoje vreme, slobodne dane, uvek imate i povezane slobodne dane tako da sam svakog meseca mogao da dođem u Srbiju na par dana ili da otputujem u privatnoj režiji negde drugde. Dan stjuarta svakako ne liči na dane drugih zaposlenih ljudi. Nekada ustajete u 2 ujutru i idete na spavanje u 3 popodne, sve zavisi od vremena leta. Svaki dan počinje na aerodromu, sa kofera i u žurbi. Tempo je jako brz. Na letovima je najvažnije da se najpre vi osećate dobro, kako biste putnicima pružili vrhunsku uslugu kako kompanije sa Bliskog istoka to od vas i očekuju. Zbog toga, uživajte na svakom putovanju, ali se potrudite i da se naspavate kada god za to imate vremena.

Neprijatnih situacija nije imao, ali kada je neprijatna atmosfera u avionu, nekkao mu je postalo normalno.

- Neprijatna iskustva stvarno nisam imao. Nervozne putnike, kakvih je naravno bilo, ne računam u neprijatna iskustva jer se svaka situacija uvek reši dobro ako vodite komunikaciju pristojno i imate strpljenja za ljude. Prijatnih je bilo mnogo, kako sa kolegama a danas prijateljima, tako i sa putnicima od kojih sam sa mnogima i danas u kontaktu preko Instagrama i međusobno se podržavamo na novim životnim stazama - ističe Igor.

foto: Facebook

Scena iz aviona koju nikada neće zaboraviti...

- Ako moram da odaberem jednu - kada smo dočekali jednu od Novih godina na nebu, na letu Moskva-Doha. Situacija je bila gotovo karnevalska iako razumem da je to teško zamisliti u kabini aviona. Ali bilo je toliko prelepih situacija koje nikada neću zaboraviti, najveselije je bilo na letovima koje sam radio sa kolegama sa naših prostora, iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine. Tada je najbolji provod bio zagarantovan.

Mnogo ljudi, raznovrsne ponude, pa čak i nepristojne.

- Služio sam na desetine hiljada putnika, tako da je normalno da se nađete u raznim situacijama, ali ako ste zrela osoba koja drži do svog dostojanstva i karaktera, znaćete jako dobro da se postavite u svakoj od njih.

Pandemija korona virusa promenila je tok Igorovog života.

- Vreme pandemije koronavirusa i svakako sledeće poslovne prilike koje su mi se ukazale, najpre na televiziji u Beogradu, a sada i u privatnoj kompaniji, koja posluje u areni luksuznog ugostiteljstva, što me ponovo često vodi na Bliski istok - kaže on.

Savet za sve mlade koji žele da se bave tim poslom u budućnosti?

- Uvek apsolutna podrška jer je sjajna prilika za svaku mladu osobu bez obzira na prethodno životno iskustvo i iskoristite svaki trenutak tog nesvakidašnjeg životnog stila jer se ni na jednoj drugoj poslovnoj poziciji ništa slično neće ponoviti - zaključuje Igor.

(Kurir.rs/Telegraf)