ZA SEZONU MOŽE DA SE ZARADI I 10.000 EVRA, ZAŽALIŠ KAD DOĐEŠ, ALI SE UVEK VRATIŠ! Srpska tiktokerka radi na Aljasci, EVO KAKO ŽIVI

Dosta ljudi iz Srbije odlazi na rad u inostranstvu, a na sezonske poslove mnogi idu i na Aljasku.

Njihova iskustva su različita, a jedna žena već godinama tamo odlazi jer joj se, kako objašnjava, isplati. Svoju svakodnevnicu žena pod imenom "Iva sa Aljaske" stalno deli na Tik-toku.

Ona napominje da je prvi put na Aljasku došla 2018. godine. Savetuje svim ženama da se na isto to odvaže.

- Sezonski posao čišćenja ribe na Aljasci je idealno rešenje za samohrane majke. Prvi put bi žena došla na mesec dva ili tri, može da se skupi pristojan novac, oko 10.000 evra. Taj novac može da uštedi, da investira u nešto, da ima kao učešće za stan... Ja sam krenula 2018. godine i tada je bilo malo žena, tri žene na 100 prijava. Sada je odnos 1 prema 3, dakle oko 30 žena na 70 muškaraca. Nije lako, ali može da se izdrži. To vam je kao sa porođajem, kad prvi put dođete zažalićete što ste došli, ali kad dođete u Srbiju čekaćete sledeću sezonu - ispričala je ona u jednom od klipova.

Ona pominje da je kanal na Tik toku otvorila da bi pomogla ljudima koji bi da promene život. Kaže, mogu da naporno rade i zarade, ali i da nešto obiđu i zarada koja ostaje je minimalna 2.000 evra mesečno kad se sve odbije.

- Zapravo, ostaje mnogo više. Rekla sam da je manje jer oni koji dođu ovde prvi put mogu da dobiju neku novu kompaniju i da ne zarade toliko.

Kaže, iako je posao naporan, radnici su maksimalno ispoštovani. Pokazala je kvalitetnu opremu za rad koju je dobila. U pitanju su čizme, termoizolovane, koje koštaju 120 dolara u radnji, par uložaka za čizme, šlem, jaknu, pantalone,jakna, češiće za uši, naočare plastične.

- Od opreme jos ide mrežica za kosu, čepici za uši, rukavice i gumene rukavice ali to se menja svakodnevno i uzima u fabrici - napomenula je.

Podsetimo, ova žena godinama je aktivna na društvenim mrežama i i ranije je govorila o zaradi na Aljasci.

- Na početku da kažem da se zarada kreće od 2.000 dolara mesečno, ukoliko radite za najslabiju kompaniju ili upadnete negde gde je loša sezona, pa do negde 7.500 ukoliko upadnete u dobru kompaniju i ukoliko sezona bude jaka. To kada sam rekla 7.500 možda sada zvuči mnogo ali to je bukvalno svaki dan da se radi 16 i po sati, bez dana odmora, znači nemate slobodan dan - ispričala je ona ranije.

