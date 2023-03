"OVAKO ĆE KRAH BANAKA UTICATI NA SRBIJU" Investitor iz Švajcarske šokirao za Kurir: Razlog krize su SANKCIJE RUSIMA, EVO I ZAŠTO

Ceo svet je bojazan oko početka nove finansijske krize, poput one iz 2008. godine.

Evropske i američke berze su u minusu. Posle dramatičnog kolapsa Banke Silicijumske doline i jedne manje njujorške banke - kriza se preselila na drugu stranu Atlantika.

Akcije švajcarske "Kredi Svis" banke najpre su izgubile četvrtinu vrednosti da bi juče skočile za najmanje 30 odsto , nakon što je kompanija obezbedila 54 milijarde dolara od Centralne banke Švajcarske, kako bi obezbedila likvidnost i povratila poverenje investitora.

Mnogim bankama stopirana je trgovina na berzama, a investitori su u panici. Evropski zvaničnici umiruju javnost, tvrdeći da su banke sada mnogo otpornije na krizu nego pre 15 godina.

Preti li domino efekat zbog kraha banaka u SAD, jedno je od pitanja jutarnjeg programa Kurir televizije, a gosti su Dušan Uzelac, urednik portala "Kamatica", Vladimir Vasić generalni sekretar Udruženja banaka Srbije, a u program se priključujem putem video poziva Vlada Antić,investitor iz Švajcarske.

Vasić je prvo odgonetnuo da li je pad akcija u SAD, a potom i u Evropi početak kraha svetske ekonomije.

- Rekao bih da nije. Kada posmatramo stanje u Americi, to je samo jedna banka od 3.800 koje tamo postoje. Ovo je jedna specifičnost koja se dešava, a svakako nije dobro za finansijsko tržište ali se verovatno radi o greški menadžmenta te banke koja je pogrešno plasirala sredstva, odnosno nije radila disperziju rizika. S druge strane, odgovorno tvrdim da je bankarski sektor Srbije stabilan, likvidan, kapitalizovan i tako je dobro za sve nas - započeo je Vasić.

Potom se oglasio Antić, investitor iz Švajcarske i pojasnio kakva je zapravo situacija, pa je rekao da je kriza počela još pre godinu dana.

- Kriza je počela još prošle godine, što se tiče Kredi Svis banke, a to je povezano sa priključivanjem Švajcarske među države koje su uvele sankcije Rusiji. Švajcarska nacionalna banka je spremna da pomogne, međutim nije problem u novcu, već u klijenteli, s obzirom na to da se provlači pitanje da li će banka moći da radi kao ranije. - započeo je Antić, pa je spomenuo Srbiju:

- Ovo neće imati direktne posledice na Srbiju, ali će indirektno da smanji investicije prema Srbiji, a jedini razlog je strah i skeptičnost šta će se desiti u Švajcarskoj i njihovim bankama.

Potom je Uzelac objasnio kakvu će situacije sve ovo imati na podizanje kredita i kamatnih stopa:

- Cela situacija će se reflektovati na kredit, odnosno on će poskupeti. Cena novca je poskupela, a to je ustvari preventiva druge vrste problema, odnosno inflacije. Poskupljenje novca je upravo zbog priče o obuzdavanju cena i inflacije. Problem građana koji su u kreditu jeste to poskupljenje. Tu je možda nastao problem u komunikaciji, jer kad su uzimali povoljno kredite niko ih nije obavestio. Veći deo problema je zapravo kapacitet zarada, jer kod nas nije situacija da zarađujemo dovoljno da nam krediti bude tehnička stvar.

